Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme y más despiden a Chuck Norris: "Es el campeón"

Chuck Norris, campeón de artes marciales y gran figura del cine de acción, ha muerto a los 86 años según ha comunicado su familia.

Aunque por el momento no han revelado la causa o circunstancias de su fallecimiento, sí se sabe que el día de antes ingresó de urgencia en un centro médico de Hawái. "Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", añadió el comunicado.

Chuck Norris | Reuters

Norris, que protagonizó decenas de películas en las que interpretó a héroes solitarios, soldados, agentes de la ley o veteranos estadounidenses, comenzó su andadura en el cine de la mano de Bruce Lee en El furor del dragón. Tras ella, el intérprete se ganó la fama de ser uno de los tipos más duros de la gran pantalla, leyenda que creció con Walker, Texas Ranger y el auge de los memes en las redes sociales años después.

Así, se ganó el cariño de compañeros de profesión y muchos de ellos ya han reaccionado a su repentina muerte.

Sylvester Stallone, con el que coincidió en Los mercenarios 2, ha publicado en Instagram: "Me lo pasé muy bien trabajando con Chuck. Era todo un americano en todos los sentidos. Gran hombre y mis condolencias a su maravillosa familia".

Dolph Lundgren ha señalado que "Chuck Norris es el campeón. Desde que era un joven artista marcial y más tarde entrando en el cine, siempre lo admiré como un modelo a seguir. Alguien que tenía el respeto, la humildad y la fuerza necesaria para ser un hombre. Te vamos a extrañar, mi amigo".

Lee Majors, actor de Walker, Texas Ranger, ha escrito: "Sé que los millones de fans de todo el mundo también están sintiendo esta pérdida, pero para mí, es profundamente personal. Tuve el honor de trabajar junto a él, compartiendo momentos que nunca olvidaré. No era solo una leyenda en la pantalla, era un alma amable, fuerte y genuina fuera de ella. Realmente te voy a extrañar, amigo mío. Oye Chuck... Tal vez puedas enseñarle al Señor algunos movimientos de karate. Sé que él va a disfrutar de ellos".

Jean-Claude Van Damme ha dado su pésame por "el fallecimiento de mi amigo, Chuck Norris" al cual conocía "desde mis primeros días, y siempre respeté al hombre que era".

Por su parte, Priscilla Presley ha lamentado la muerte del actor: "Me entristece mucho saber que mi instructor de kárate y amigo Chuck Norris ha fallecido. Lo extrañaremos por siempre".

Además, su hijo Dakota, ha añadido devastado cómo era la faceta de Norris como padre.