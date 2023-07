Christopher Nolan ('Oppenheimer') confiesa por qué no manda emails ni tiene un smartphone

La llegada de Internet revolucionó el mundo y, por hoy, hoy cuesta creer que haya gente que no tenga redes sociales o no utilice un smartphone. Pero hay algunos casos por el mundo y uno de ellos es el director Christopher Nolan.

El cineasta que está inmerso en la promoción de 'Oppenheimer', cuyo tráiler puedes ver arriba de la noticia, ha confesado a 'ET' que no manda emails y no tiene un teléfono inteligente o con Internet.

"Creo que la tecnología y lo que puede ofrecer es asombroso. Mi elección personal es sobre qué tan involucrado esté", explica Nolan. "Se trata del nivel de distracción. Si estoy generando mi material y escribiendo mis propios guiones, tener un smartphone todo el día no sería muy útil para mí".

Esto añadido a que tampoco manda emails, lo que provoca que necesite otra forma para mandar sus guiones: "La gente dirá: '¿Por qué trabajas en secreto?' Bueno, no es secreto, es privacidad", asegura. "Es poder probar cosas, cometer errores, ser lo más aventurero posible".

Nolan ya explico a 'People' en 2020 que "nunca ha estado particularmente interesado en comunicarse con la gente de esa manera. Solo llamo a la gente desde un teléfono fijo".

Para luego decir que utiliza un teléfono plegable que lleva consigo "de vez en cuando" y que permanecer desconectado es beneficioso para su arte.

Cillian Murphy y Matt Damon en 'Oppenheimer' | Universal Pictures

Cillian Murphy es el protagonista de 'Oppenheimer', su nueva película basada en la biografía 'American Prometheus' sobre el creador de la bomba atómica.

El físico J Robert Oppenheimer trabaja con un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan, que condujo al desarrollo de la bomba atómica, reza la sinopsis.

Junto al actor de 'Peaky Blinders' encontramos un reparto de lujo: Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Rami Malek o Florence Pugh, entre otros.