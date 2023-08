Shiloh, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, se tiñe de rosa y vuelve a sorprender con un extremo corte de pelo

La bonita relación entre madre e hija que comparten Angelina Jolie y su hijaShiloh ya es una de las favoritas de Internet. Aunque la actriz no suele exponer públicamente a sus hijos, la joven de 17 años es la hija más mediática de la icónica expareja que cautivó durante años al público, Brad Pitt y Jolie.

La actriz de 'Maléfica' y Shiloh se han dejado ver juntas en varias ocasiones presumiendo de su increíble parecido en la alfombra roja y disfrutando de una noche de fiesta en un concierto en Roma, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Angelina Jolie junto a Shiloh | Gtres

Shiloh también comparte con su madre su pasión por la moda y no dudó en demostrarlo durante una premiere escogiendo un antiguo vestido de Jolie que, posteriormente, ella misma customizó a su gusto para mostrar su propio estilo.

No hay duda de que la joven crea tendencia allá donde va y esta vez no ha sido menos y es que la mayor de los Jolie-Pitt se ha rapado el pelo y se lo ha teñido de rosa. Shiloh ha lucido su nuevo look mientras ha disfrutado de una comida en una terraza en Erewhon en Studio City (California) junto a una amiga.

Para la ocasión, ha presumido de su radiante sonrisa y el atrevido nuevo look veraniego escogiendo un conjunto casual con una camiseta negra con el estampado de la película de 1902 'Viaje a la Luna' y unos pantalones cortos vaqueros y deshilachados que ha combinado con unas zapatillas de deporte blancas con un toque rojo.

Siguiendo los pasos de su madre, Shiloh ya ha hecho su debut en la actuación con un pequeño papel en la película producida por Jennifer Aniston, 'The Goree Girls', pero parece que ese no es su único talento en el mundo del espectáculo y la adolescente también siente una gran admiración por el baile por lo que asiste aclases de danza urbana.