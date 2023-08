Angelina Jolie contrata como asistente a su hija de 15 años con Brad Pitt, Vivienne

En plena huelga simultánea entre actores y guionistas en Hollywood, la icónica Angelina Jolie está embarcándose en nuevos proyectos algo alejados de la actuación. Recientemente, la actriz ha anunciado la puesta en marcha de su nuevo negocio de moda sostenible en plena ciudad de Nueva York llamado Atelier Jolie. Ahora, se desempeñará como productora principal en la adaptación musical para Broadway de la película de 1983 dirigida por Francis Ford Coppola 'The Outsiders', basada en la exitosa novela de 1967 de SE Hinton.

El musical se estrenó a principios de este año en La Jolla Playhouse, un teatro sin animo de lucro ubicado en el campus de la Universidad de California, función a la que acudió la propia Jolie. Por el momento, la fecha de estreno, el casting y más detalles sobre el nuevo musical de Broadway se mantiene desconocidos.

Angelina Jolie y sus hijos en la premiere de 'Eternals' | Getty

Sin embargo, Jolie ha desvelado quien será su nueva asistente durante el proyecto, ni más ni menos que su hija de 15 años, Vivienne Jolie-Pitt. "Viv me recuerda a mi madre en que ella no está enfocada en ser el centro de atención sino en ser un apoyo para otros creativos", ha afirmado Angelina para E! News haciendo referencia a su difunta madre, la actriz Marcheline Bertrand. "Ella es muy reflexiva y seria sobre el teatro y trabaja duro para comprender mejor cómo contribuir".

Angelina ha inculcado el amor por el cine y ha acercado las grandes producciones a sus hijos acudiendo junto a ellos a alfombras rojas y eventos, como puedes ver en el vídeo de arriba. En el caso de Vievienne, Jolie y ella han frecuentado el teatro desde que la joven era tan solo una niña por lo que lleva desarrollando dicha pasión por el espectáculo durante años. Tanto es así, que fue la propia adolescente quien instó a su madre a asistir a una función del musical de 'The Outsiders' en La Jolla Playhouse.

"Me siento muy afortunada de ser parte de esta especial producción. Estudié en el Instituto Lee Strasberg donde me di cuenta de que mi primer amor, como intérprete, fue el teatro. No había encontrado un camino de regreso hasta ahora", ha confesado Jolie para Deadline. "Espero poder contribuir mientras sigo aprendiendo de este increíble equipo, con el que he estado trabajando desde que mi hija me llevó a ver el espectáculo en La Jolla Playhouse".

Angelina Jolie en la Casa Blanca | Reuters

"No puedo comenzar a expresar lo emocionada que estoy de que este musical haga su debut en Broadway y espero compartir esta nueva adaptación de 'The Outsiders' con el mundo", ha afirmado.

Una fuente cercana a la actriz ha afirmado que "Angelina está entusiasmada con este nuevo proyecto". "Ella cree que este es un musical para todas las edades, pero que resuena particularmente entre los jóvenes. Por lo tanto, quiere asegurarse de que el equipo esté escuchando y trabajando con los jóvenes en cada paso del camino, y que sus voces estén al frente para dar vida a esta producción en Broadway".