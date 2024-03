Sharon Stone recuerda su intento fallido de protagonizar Barbie en los 90 y cómo hubiera sido: "Nos echaron del estudio"

Barbie ha sido el fenómeno cinematográfico de 2023a pesar de no haberse traducido en premios y más nominaciones que demandaban muchos fans y actores como Ryan Gosling. Sin embargo, su éxito está fuera de toda duda.

La película sobre la muñeca más célebre que dirigió Greta Gerwig fue la más taquillera del año pasado y también de Warner Bros., superando incluso a Harry Potter.

'Barbie' logra el mejor estreno del año en España al recaudar más de 6,8 millones y superar los 700.000 espectadores. | EP

Después de superar la fiebre del rosa, a los espectadores se les hace difícil imaginarse a otra actriz que no sea Margot Robbie en el papel principal, pero antes que ella, otras como Amy Schumer, Gal Gadot o Anne Hathaway fueron ofrecidas o intentaron sacar adelante un proyecto que lo cierto es que le ha costado muchos años para salir adelante.

No fueron las únicas, pues Sharon Stone sorprendió a todos en enero cuando, al comentar en una publicación de America Ferrera en Instagram, reveló que en los 90 ya intentó llevar a Barbie al cine, aunque sin éxito.

"En el estudio se rieron de mí cuando llegué con la idea de Barbie en la década de los 90 teniendo el apoyo del jefe de Barbie. Hasta dónde hemos llegado, gracias chicas por su coraje y resistencia", dijo en un comentario que alcanzó más de 10.000 me gusta.

Ahora, ha dado más detalles de este suceso en el podcast Fly On The Wall de Dana Carvey y David Spade: "Fui al estudio para intentar hacer Barbie en la década de 1990 con un productor, un amigo mío, y tenía al entonces director ejecutivo de Mattel de mi lado. Nos echaron del estudio. Me decían: '¿Por qué cogeríais a este ícono estadounidense para tratar de destruirlo? ¿Qué te pasa?'. Recibí un sermón y un escolta hasta la puerta".

La actriz Sharon Stone | Cordon Press

Además, Stone explicó cómo habían planteado el inicio de la cinta: "La escena inicial sería Barbie llegando a Mattel en su coche de Barbie y al salir el servicio secreto se verían sus pies tan grandes como su coche. La escoltan hasta Mattel y todo el mundo se hace a un lado porque ella es el miembro más importante de Mattel. Toda la gente importante la persigue y le besa el culo porque es la reina de Mattel".

"Se trata del poder de ser Barbie y de lo que Barbie podría hacer en el mundo porque es muy poderosa. Pero no creían que Barbie debiera ser poderosa", expresó sobre la concepción de la historia.

El tiempo finalmente ha dado la razón a la actriz, aunque sin ella en la cinta.