Amy Schumer confiesa la verdad de por qué no quiso ser Barbie y el motivo de su abandono

Por si eres de los pocos que no se había enterado, Margot Robbie protagonizará 'Barbie', en la que promete ser una de las películas del año. En ella estará Ryan Gosling para la que volverá a demostrar su faceta como cantante.

Pero hubo un tiempo en el que la producción seguía unos caminos muy distintos. Cuando surgió el proyecto, allá por 2016, Amy Schumer fue anunciada como la actriz que daría vida a la icónica muñeca. En aquel entonces, la película estaba programada para ver la luz en 2018.

Sin embargo, los planes se truncaron y la cómica salió del proyecto un año más tarde, dejando en 'stand-by' la producción. Lo cierto es que la actriz no lo tuvo fácil desde que se revelara su elección para el papel, pues en su día recibió muchas críticas que no dudó en responder en sus redes sociales: "Sus ataques nos hacen ver que algo no funciona en nuestra sociedad y tenemos que trabajar juntos para cambiarlo".

Tal y como recogió Deadline en aquel entonces, los ejecutivos de Mattel y Sony fueron quienes acudieron a Schumer ofreciéndole el personaje, y ella corrigió ciertos aspectos de un guion que ha cambiado más bien poco. Este medio aseguraba entonces que "la Barbie de Schumer es expulsada, básicamente porque no es lo suficientemente perfecta, es un poco excéntrica y no encaja del todo en el molde. Luego se embarca en una aventura en el mundo real".

Seis años después y a las puertas de su estreno, Amy Schumer se ha sincerado sobre los verdaderos motivos de su abandono. En una entrevista para Watch What Happens Live, la intérprete aseguró que su marcha fue debida a "diferencias creativas". También a que "dijeron que estaba demasiado delgada", bromeó.

"Pero hay un nuevo equipo detrás y parece que es muy feminista y genial, así que la veré", reveló Schumer, afirmando que el proyecto antes no se sentía "feminista ni agradable".

La otra actriz que casi escogen para 'Barbie' antes que Margot Robbie

Tras la salida de Amy Schumer de 'Barbie', la producción pasaría de Sony a Warner Bros. Junto a ello, el papel protagonista fue pasando de manos hasta llegar a Margot Robbie, aunque antes de ella, Gal Gadot fue una de las opciones favoritas.

"Ella es increíblemente hermosa, pero no la odias por ser muy hermosa, porque es genuinamente sincera y tan entusiastamente amable que es casi ridícula. Justo antes de parecer boba", señaló Robbie a Vogue.

Muy a su pesar, la intérprete de 'Wonder Woman' no se pudo comprometer y el papel recayó finalmente en ella.