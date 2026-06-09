Hugo Silva se sincera tras el estreno de Cada día nace un listo: "Los personajes que son 'buscavidas' y de la calle son los que más disfruto"

Con motivo del estreno en cines de Cada día nace un listo, la nueva comedia de acción dirigida por Arantxa Echevarría, hemos podido hablar con sus protagonistas para descubrir cómo han construido esta divertida historia de enredos y picaresca.

El protagonista de la comedia, Hugo Silva, se ha sincerado a fondo sobre el tipo de personaje que le ha tocado defender en esta producción y con los que lleva conectando desde los inicios de su carrera.

El intérprete, al que el público ha visto en numerosas ocasiones en la piel de perfiles gamberros (como su inolvidable papel en Los hombres de Paco), reconoce que no le sorprende que le sigan ofreciendo este tipo de proyectos.

Silva nos ha confesado que este tipo de personajes son los que mejor entiende y con los que conecta de manera inmediata: "Los personajes que son buscavidas y de la calle, yo los entiendo y conecto mucho con ellos. Son los personajes que más disfruto. Estar ahí metido me libera muchísimo, me lo paso muy bien.", nos comenta en la entrevista.

Esta enriquecedora visión del actor encaja a la perfección con la filosofía que la propia Arantxa Echevarría ejecutó en el rodaje, donde medió con el elenco para trabajar desde la más absoluta seriedad y verdad para que la comedia surgiera de la propia situación límite.

La película ya se encuentra disponible en las salas de cine y tienes todos los detalles de la entrevista en el vídeo.