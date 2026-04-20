Shiloh Jolie no quiere ser una nepo baby más y está "decidida a demostrar su valía por sí misma"

Hollywood está plagado de nepo babies. Muchos de ellos se dedican toda su vida a sacar partido de la fama de sus padres pero otros intentan crear su propia carrera independiente. Aunque tener un apellido conocido siempre ayuda para labrarse un nombre.

Angelina Jolie es un caso de nepotismo, ya que su padre es el actor Jon Voight, pero la intérprete ha llegado incluso a superar la fama y carrera de su progenitor.

Jolie tiene 6 hijos junto a Brad Pitt, por lo que sus retoños ya han nacido con la etiqueta de nepo baby. Por el momento todavía son jóvenes pero ninguno ha mostrado interés por la fama. La que más titulares suele ocupar es su hija Shiloh quien a sus 19 años se está intentando labrar un carrera como bailarina y coreógrafa.

Angelina Jolie junto a su hija Shiloh | Getty

De hecho, ya ha tenido algunos trabajos, el último ha sido aparecer en el videoclip de la cantante de K-pop Dayoung, "What's a Girl to Do" donde se presenta simplemente como Shi e impacto por el parecido con su madre.

Este trabajo lo ha conseguido Shiloh por su propia cuenta, sin aprovecharse de ala influencia de sus padres. Así, un representante de la cantante explicó al medio Star Magazine que la bailarina se presentó a un casting abierto y fue elegida por su talento.

"Shiloh es una persona tremendamente independiente y siempre ha estado decidida a demostrar su valía por sí misma", explica la fuente.

"Todos los que conocen a Shiloh dicen que es muy trabajadora y talentosa, también es muy sencilla y modesta".

Shiloh no ha hablado nunca de forma pública y, por ahora, está intentando tomar las riendas de su propia carrera profesional.