Tom Welling (Smallville) reaparece tras publicar una foto desnudo por error

Tom Welling se dio a conocer en los años 2000 como un joven Clark Kent, antes de ser Superman, en la serie de televisión Smallville.

Ahora, se han vuelto a reencontrar gran parte del reparto en la Comic Con de Nueva York donde junto a Welling estaban Erica Durance, Kristin Kreuk o Michael Rosenbaum.

Lo único es que Tom ha reaparecido después de publicar en sus historias de Instagram una imagen donde aparece completamente desnudo por error.

La cuestión es que el actor publicó una foto de las vistas de su habitación del hotel en el que se alojaba en Nueva York donde escribía: "Hola NYCC". Pero el reflejo de las ventanas le jugó una mala pasada, ya que se puede apreciar su cuerpo y no estaba vestido.

Al darse cuenta del error, el intérprete borró la imagen pero ya era demasiado tarde y muchos ya habían hecho una copia de la instantánea.

Welling compartió la reacción de su compañero, Michael Rosenbaum, quien recreó la foto donde escribía: "Solo estoy cuidando a mi hijo" y en la entrepierna había puesto un papel donde se leía: "Pervertidos".

En el evento no se habló de este incidente pero sí de otro desnudo de Tom Welling: "Una vez, John entró en mi camerino con una gran sonrisa. Y me dijo: ¡Qué alegría verte!. Yo le pregunté: ¿Por qué?. Me respondió: Tengo una foto que me gustaría que me firmaras. Era una foto de internet que alguien había tomado de mí completamente desnudo".

"Le pareció muy tierno". "Me preguntó: ¿De verdad eres tú? Y yo le dije: Sí. Y se lo firmé".