Devon Sawa explica por qué odia Casper y su icónica escena con Christina Ricci: "¿Te quedas conmigo?"

Si hay una película que puede definir la década de los 90 esa es, sin duda, Casper. La cinta de 1995 que contaba la historia de Kat, una adolescente que se muda con su padre a una mansión donde vive el fantasma Casper con sus tíos.

A lo largo de la película vemos solo la forma fantasmal de Casper pero al final el entrañable espectro logra volver a su forma humana por unos instantes para protagonizar la escena más emotiva.

El encargado de dar vida al personaje fue Devon Sawa quien, aunque aparece solo unos minutos logró el primer gran éxito de su carrera.

La escena en cuestión es Devon Sawa y Christina bailando en una fiesta de Halloween cuando Casper dice la frase más icónica de la película: "¿Te quedas conmigo?".

Aunque, parece ser que estas 3 palabras han perseguido al actor durante toda su vida: "No importa lo que haga hoy en día. No importa lo genial que sea el proyecto, siempre tendré que decirle a alguien en algún momento: '¿Te quedas conmigo?'. Siempre habrá cosas de Casper", reconoce a People.

"Hubo un momento en mi vida en el que pensaba: No quiero hablar de Casper. ¿Cómo te atreves? Soy actor, ¿sabes? Pero… tengo que aceptarlo. Es por lo que estoy aquí. Es lo que me trajo hasta aquí", explica.

Y es que, a veces el éxito tiene una doble cara no tan amigable, aunque al final el tiempo pasa ya hace que las cosas se vean desde otra perspectiva.