La reacción de Jennifer Lopez cuando un saltamontes se posa en su cuello mientras cantaba en un concierto

Jennifer Lopez ha estado todo el verano inmersa en su tercera gira mundial Up All Night: Live in 2025, un tour con el que estuvo en muchas ciudades de España.

La actriz y cantante lleva ya décadas demostrando que es toda una profesional pero, una vez más, Lopez ha hecho alarde de las tablas que tiene sobre el escenario frente a los imprevistos.

Y es que mientras actuaba en el Estadio Central de Kazajistán en Almaty un saltamontes se posó sobre ella y fue recorriendo su cuerpo hasta llegar al cuello. Momento en el que el público se percató de la situación y empezó a gritar.

Pero JLo mantuvo la compostura hasta que lo cogió con una mano para lanzarlo como si nada. Aunque después de su hazaña no puedo evitar decir riéndose: "¡Me hacía cosquillas!".

Tras su gira mundial Jennifer Lopez tiene previsto iniciar una estancia de 12 conciertos en Las Vegas con Up All Night Live in Las Vegas, que arrancará el 30 de diciembre en The Colosseum del Caesars Palace.

Este ha sido un año mucho más fructífero para la artista a nivel musical ya que en 2024 tuvo que cancelar su gira de 30 fechas This is Me... Live: The Greatest Hits.

Se comentó que el motivo real de la cancelación fue porque no vendió las entradas necesarias. Aunque es cierto que Jennifer Lopez atravesó una situación personal muy complicada debido a su divorcio con Ben Affleck.