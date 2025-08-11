El mensaje de Catherine Zeta-Jones a los que desconfiaban de su relación con Michael Douglas: "Dijeron que no duraría"

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas forman una de las relaciones más duraderas y sólidas de Hollywood pero cuando empezaron muchos fueron los que desconfiaban de su amor ya que hay una diferencia de edad de 25 años entre ellos.

El tiempo ha demostrado que lo que había y hay entre los actores era de verdad y, ahora, Catherine se ríe de todos aquellos que cuestionaron su relación.

"Llevamos 25 años casados, es algo para celebrar. ¡Y dijeron que no duraría!", afirma en una entrevista para The Sun.

La pareja celebra su 25 aniversario de boda el próximo 18 de noviembre tras darse el sí, quiero en una espectacular boda celebra en el Hotel Plaza de nueva York en el año 200.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones en 2016 | Cordon Press

"Es un viaje de aprendizaje, cariño y diversión, y la perspectiva de cumplir 25 años es realmente emocionante. Recuerdo a mis padres celebrando el suyo", explica la actriz quien es consciente de los problemas que han tenido que superar como pareja.

Respecto a cómo celebraran esta fecha tan especial la actriz de Miércoles comenta que no podrá hacerlo justo en el día de su aniversario: "He estado trabajando mucho este año y él me ha apoyado muchísimo. Creo que vamos a hacer una fiesta durante las fiestas porque estaré rodando la tercera temporada. Tengo muy poco tiempo libre".

"El 25 de septiembre es el cumpleaños de ambos. Así que desde el 25 de septiembre hasta Navidad estamos bastante ocupados.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas en el estreno de Ant-Man y la Avispa: Quantumania | Getty

La actriz, quien encarna a Morticia Addams en la serie de Netflix, se compara con su personaje: "Es una familia con problemas, y todos nos identificamos con eso. Pero aceptamos nuestros problemas".

"No los rechazamos, ni los ocultamos, ni intentamos encasillarlos", afirma Zeta-Jones.

Y es que son muchos los problemas que han superado a lo largo de los años, desde el cáncer que sufrió Michael Douglas, el diagnóstico de bipolaridad de Catherine o la ruptura que sufrieron durante el año 2013.

Pero en este tiempo siempre han estado juntos y disfrutan de su compañía y la de sus dos hijos en común, Dylan y Carys.