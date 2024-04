Los fans de Taylor Swift están convencidos de que aparecerá en Deadpool y Lobezno después de esta pista en The Tortured Poets Department

Los rumores sobre Taylor Swift haciendo un cameo en el Universo Marvel llevan años circulando, porque el demonio trabaja duro pero las swifties más.

Pero ahora los fans tienen más esperanza que nunca de que su llegada al UCM está muy cerca, y todo tiene que ver con el lanzamiento de su(s) nuevo(s) disco(s), The Tortured Poets Department.

La artista ya ha roto todo tipo de récords con su doble álbum sorpresa publicado el pasado viernes, y muchos no han podido evitar darse cuenta de la palabra que cierra el primer disco: "Dazzling", en la canción Clara Bow: / The future is bright... Dazzling /.

Conociendo a Taylor Swift, posiblemente no sea casualidad que Clara Bow se trate de una actriz de los años 20, y a su vez que el personaje que todo el mundo espera que interprete sea Dazzler.

Además, este no es el único argumento a favor, pues por supuesto su conocida amistad con Ryan Reynolds (y Blake Lively) es la pista más importante. Además de con Shawn Levy, director de la película. Desde que se les vio a todos juntos en un partido de su novio, Travis Kelce, los rumores son un terremoto. Ah, ¡y también estaba Hugh Jackman!

Taylor Swift, Blake Lively, Ryan Reynolds y Hugh Jackman | Getty

El propio Levy se pronunció tras el partido sobre ellos: "Desde luego hacen ruido. Voy a dar un claro 'Sin comentarios' que sirva para todo porque es una movida por partida doble. Tiene que ver con Taylor y con el MCU. No soy tonto. Tendréis que esperar para verlo", dejaba caer el director a The Wrap. Recordemos que en Deadpool 2 hubo cameos que consiguieron mantener en gran secreto de la talla de estrellas como Brad Pitt.

Como último punto a favor de los swifties más atentos, el vídeo en el que se anunció que Hugh Jackman se unía a Deadpool 3 (Ahora Deadpool y Lobezno) se grabó en la misma localización que el corto de All Too Well, que dirigió la propia Swift.

¿Será esta la pista definitiva de que se viene Taylor Swift en Marvel?