Russel Crowe sorprende al posar con su joven novia, casi 30 años menor que el actor

Russell Crowe ha estado en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) para el estreno de su nueva película Nuremberg. Dirigida por James Vanderbilt y basada en el libro de Jack El-Hai, The Nazi and the Psychiatrist, y que tendrá su estreno en cines el próximo 7 de noviembre de 2025.

La cinta narra la historia del psiquiatra estadounidense Douglas Kelley, quien evalúa a prisioneros nazis para determinar si deben ser juzgados por crímenes de guerra y el actor de Gladiator interpreta al principal lugarteniente de Hitler.

El elenco, que también incluye a Rami Malek, Michael Shannon, John Slattery, Leo Woodall, Richard E. Grant y el guionista y director James Vanderbilt, recibió una gran ovación por parte de la audiencia.

Director James Vanderbilt poses with cast members Rami Malek, Russell Crowe, Michael Shannon, Leo Woodall, Richard E. Grant and John Slattery during the red carpet for the film "Nuremberg" as the Toronto International Film Festival (TIFF) returns for its 50th edition in Toronto, Ontario, Canada, September 7, 2025 | Reuters

El actor, de 61 años, no ha estado solo durante el estreno, su novia Britney Theriot, la ex-actriz de 33 años, lo acompañaba en la alfombra roja, donde posaron juntos.

Crowe, lucía un traje clásico azul marino con gafas de sol, mientras que Theriot deslumbraba con un vestido plateado de tirantes finos y sandalias plateadas.

Russell Crowe y Britney Theriot en el estreno de "Nuremberg" en el Festival Internacional de Cine de Toronto | Reuters

La pareja ha mantenido una relación que ha llamado la atención tanto por su discreción como por la diferencia de edad (casi 30 años).

Russell Crowe y Britney Theriot en el estreno de "Nuremberg" en el Festival Internacional de Cine de Toronto | Reuters

Russel y Britney trabajaron juntos en el set de la película Broken City en 2013, pero no fue hasta varios años después que comenzaron a salir. Aunque se desconoce la fecha exacta del inicio de su relación, unas imágenes que salieron a la luz en 2020 de la pareja besándose confirmaron el romance.

Ambos han intentado mantener su vida alejada del foco mediático, siendo su aparición en el TIFF una de las pocas veces que se han mostraron juntos en un evento de gran visibilidad.