La reacción de J.K. Rowling tras las comentadas palabras de Emma Watson: comparte una parodia a la actriz

Cinco años más tarde de la fuerte polémica que sacudió a J.K. Rowling por posicionarse en contra de las personas trans y romper su relación con las estrellas de Harry Potter, Emma Watson habló en el podcast On Purpose sobre qué pensaba de la escritora.

Asegurando que nadie es "desechable" la actriz de Hermione dijo que, a pesar de no compartir sus ideas, no significa que "no pueda valorar a Jo ni a la persona con la que tuve experiencias personales".

"Nunca creeré que una cosa invalida a la otra y que no pueda conservar y apreciar mi experiencia con esa persona", explicaba Emma, tendiendo un puente sobre ambas.

J.K. Rowling y Emma Watson | Getty Images

Ahora, ha sido la autora la que ha respondido a su forma a la intérprete reaccionando a un vídeo parodia en redes sociales.

La usuaria de X, Intel Lady, publicó una imitación de Watson en su entrevista. "Emma Watson finalmente rompe su silencio y comparte su verdad sobre la ruptura con J.K. Rowling. Alerta de spoiler: es posible que necesites un poco de vinagreta para consumir esto", señaló.

La escritora citó la publicación para compartirla y escribió con emoticonos de risa: "Estoy aquí para TODAS las parodias".

Unas palabras que muchos han interpretado como indiferencia ante las declaraciones de Emma Watson.