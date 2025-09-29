Los gestos de amor públicos de Matthew McConaughey a su mujer: Le coloca el abrigo y la besa antes de posar en la alfombra roja

Matthew McConaughey ha presentado en Londres su nueva película The Lost Bus (Laberinto en llamas) donde estuvo acompañado por su mujer, la modelo brasileña Camila Alves.

Durante su paso por la alfombra roja las cámaras captaron un momento muy romántico cuando Matthew se preocupó por colocar delicadamente el abrigo a su esposa para que saliera en las fotos de la mejor manera y, luego, se dieron un beso en la boca. Sin duda una prueba de lo mucho que se quieres y se cuidan.

Matthew McConaughey y su mujer Camila Alves en el estreno de The lost bus | Cordon Press

El actor eligió un look de 3 piezas en color gris mientras que Camila iba vestida con un abrigo blanco y un vestidazo del mismo color.

McConaughey protagoniza esta película junto a su hijo mayor, Levy, quien ha estado junto a él en otras premieres como en el Tiff, donde estrenaron la película.

Sinopsis:

En uno de los incendios forestales más mortíferos de la historia de Estados Unidos que amenaza la ciudad de Paradise, Kevin McKay, un conductor de autobús escolar, y Mary Ludwig, una maestra infantil, luchan para salvar a 22 niños del aterrador infierno.