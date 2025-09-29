Ryan Reynolds confiesa el tenso momento en el que le dijo "que te j*dan" a Blake Lively... por culpa de Bill Murray

El matrimonio entre Ryan Reynolds y Blake Lively es uno de los más mediáticos de Hollywood. Una relación que ha estado en boca de todos últimamente, fruto de la disputa legal entre la actriz y Justin Baldoni tras las acusaciones mutuas por Romper el círculo.

Sin embargo, de puertas para fuera, la pareja siempre se ha mostrado cómplice entre sí, gastándose bromas mutuamente frente a los medios. Aunque esto no quita que la tensión de vez en cuando vea la luz, tal y como el propio Deadpool ha confesado recientemente.

Lo ha hecho durante la promoción de John Candy: I Like Me, un documental sobre el mítico cómico estadounidense que falleció a los 43 por un ataque al corazón. La película esta dirigida por Colin Hanks y cuenta con la intervención de su padre, Tom Hanks, así como de Steve Martin y muchos otros humoristas de Hollywood.

Por su parte, Reynolds es productor. Un rol que se tomó a pecho, tanto como para presionar a Bill Murray hasta conseguir su participación en el documental. "Haré lo que sea necesario", comenta el actor sobre la petición que le hizo al eterno cazafantasmas. Pero, al no obtener respuesta, insistió hasta dejarle "40 mensajes".

Tal era la expectación de Ryan que, cuando iba a una gala con su mujer, todo le dejó de importar. Incluso la propia Lively. "Estaba allí con mi esposa y estábamos a punto de entrar cuando vibró mi móvil, lo miré y ponía 'Bill Murray' y grité: ¡Bill Murray!". Blake se mantuvo más serena: "Tenemos que entrar" a lo que Ryan recuerda que no contestó como se espera de una pareja: "¡Que te j*odan!".

Blake Lively y Ryan Reynolds en la gala TIME100 | Gtres

Sin embargo, esto no supuso su llegada a la línea de meta y revela que le dejó "otros 40 mensajes". Es más, reclutó a su propio hijo para que le hiciera la petición a Bill porque "si le dices no a un niño a sí, no se qué clase de monstruo eres". Finalmente, la insistencia tuvo su recompensa y consiguió que Murray accediera a aparecer en el documental. Una victoria que, por poco, le cuesta el matrimonio (y quién sabe si la patria potestad).

Toda esta historia la ha contado entre risas, como bien acostumbra el actor, y Daily Mail ha recogido las declaraciones.

Porque, por mucho que uno se convierta en un héroe de Marvel, mantener la calma cuando se habla del mismísimo Bill Murray es prácticamente imposible. Algo que lo llevó a meter la pata con Blake Lively, haciendo honor a aquello del "mercenario bocazas".