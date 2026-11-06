El actor británico y exmarido de Katy Perry, Russell Brand, declarado culpable de violación y otros delitos sexuales

Un magistrado de Londres ha ordenado el ingreso en prisión preventiva del actor y humorista británico Russell Brand tras ser declarado culpable de un delito de violación y otros tres cargos de agresión sexual a lo largo de su carrera, al cierre de un juicio muy mediático que ha durado cuatro semanas.

Un jurado popular compuesto por ocho hombres y cuatro mujeres ha declarado culpable a Brand de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en el recinto Hammersmith Apolo de la capital británica en 2009, así como de haber agredido o manoseado sexualmente a otras tres mujeres entre 2004 y 2009.

En cambio, fue eximido de otros de los delitos sexuales que se le imputaban.

Tras el veredicto, el juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark (sur de Londres), explicó que la consecuencia del veredicto del jurado se traducirá inevitablemente en "una pena de prisión significativa" antes de ordenar el ingreso preventivo del actor de 51 años en la cárcel.

La sentencia se conocerá el próximo lunes

Además del delito de violación, a Brand también se le declaró culpable de manosear, pero no de violar oralmente, a una trabajadora de la emisora MTV durante una fiesta en un bar en Soho en 2004; de agredir sexualmente a una empleada de Capital Radio en 2005, así como de otra agresión sexual a una trabajadora de la cadena Channel 4 durante un "masaje forzado" en 2009.

Por el contrario, fue declarado inocente de la violación a una mujer a la que conoció durante una conferencia del Partido Laborista en 1999, así como del cargo de intentar "arrastrar" a otra empleada de MTV a un baño para agredirla sexualmente en 2001.

Escuchó el veredicto sin mostrar emoción

Brand permaneció erguido en el banquillo de los acusados mientras se leían los veredictos y no mostró ninguna emoción, salvo cuando se le declaró culpable de violación, momento en el que el actor cerró los ojos.

También cuando el juez decretó su ingreso preventivo en prisión hasta conocer la sentencia, cuando hizo una señal al equipo de su defensa y pronunció las palabras: "Estoy bien, estoy bien, estoy bien", antes de que lo sacaran del banquillo.

El abogado de Brand, Ian Winter, solicitó que se le concediera al actor la libertad bajo fianza hasta el lunes como un "acto de humanidad" y para que pudiera dejar sus asuntos en orden y "despedirse de sus tres hijos pequeños", antes de insistir en que Brand no representaba un riesgo de fuga.

Poco antes de conocer el veredicto del jurado, Brand miró a su esposa, Laura Gallacher, que siempre ha defendido la inocencia del actor, y le dijo: "Laura, te amo", para después besar el colgante que llevaba al cuello. La mujer abandonó el tribunal tras conocerse el fallo judicial sin dar declaraciones.

Posible apertura de nuevos casos contra Brand

En paralelo al juicio, la Policía Metropolitana de Londres (Met Police) confirmó este jueves que Brand está siendo investigado por otras acusaciones adicionales de violación provenientes de dos mujeres y que las pesquisas siguen "en curso".

En audiencias preliminares se reveló que una de estas denuncias proviene de una mujer que salió con Brand cuando el actor tenía 30 años y ella era una estudiante de 16.

El historial de acusaciones sexuales contra Brand se remonta a septiembre de 2023, cuando varios medios publicaron una investigación conjunta sobre sus comportamientos.

En abril de 2025 fue imputado por los delitos cometidos contra las cuatro primeras denunciantes, de los cuales se declaró inocente, y en diciembre de ese año fue acusado de otros nuevos delitos.

Defendió su inocencia de los cargos restantes en una vista el pasado mes de febrero y el 12 de octubre se inició el juicio actual, que se ha prolongado durante cuatro semanas.

Durante su carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó en los años 90, Brand fue uno de los comediantes más populares del Reino Unido y presentó programas derivados de Gran Hermano, así como galas de premios como los Brit Awards o los MTV Video Music Awards.

En el ámbito personal, ganó mayor notoriedad tras casarse con la cantante Katy Perry en 2010, para divorciarse un año más tarde.