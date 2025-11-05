Richard Gere y Alejandra Silva hablan sobre cómo inculcan el budismo a sus hijos: "Es importante introducir a los niños"

Richard Gere y Alejandra Silvahan regresado a Estados Unidos después de pasar un año completo en España, país de origen de la mujer del actor de Hollywood.

Recientemente la pareja acudió a la proyección del documental producido por Richard Gere, Wisdom of Happiness (Sabiduría y felicidad), en Nueva York donde muestra las enseñanzas del Dalai Lama sobre cómo encontrar la paz y la felicidad en el siglo XXI.

En la alfombra roja el matrimonio habló con Hello! donde le preguntaron qué era lo que le proporcionaba a él tranquilidad: "Besar a mi esposa. Cuando me deja, que no es siempre", dijo. A lo que Alejandra respondió: "A veces sí, a veces no. Si no, sería demasiado fácil, ¿verdad?".

Además, explican que suelen recurrir al budismo para alcanzar esta calma deseada sobre todo si hay algún problema familiar, en concreto con sus 2 hijos en común: "Justo estábamos teniendo un drama con uno de nuestros hijos. [Alejandra] siempre es muy buena diciendo: Vale, sé que ahora mismo quiero estrangularte, pero voy a respirar hondo y vamos a hablar de esto. Vale, ¿qué pasa? Me gustaría saber cómo te sientes", explica el actor de Pretty Woman.

"Como Richard ha dicho antes, la paciencia es clave. Es importante introducir a los niños al budismo y a su significado", apunta Alejandra haciendo referencia a uno de los principios fundamentales de esta filosofía espiritual, la tolerancia.

Gere, además, comenta cómo su mujer le ha ayudado a mejorar como padre: "Es una madre increíble en ese sentido. De hecho, he aprendido a ser mejor padre observándola".

El matrimonio tuvieron a su primer hijo en 2019, llamado Alexander, y un año después nació el segundo, James. Además, el actor tiene un hijo de 25 años, Homer. Mientras que Alejandra tiene otro de su primer matrimonio, Albert.