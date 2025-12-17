El tenso encuentro del hijo de Rob Reiner antes de asesinar a sus padres con este famoso actor: Se quedó quieto, mirándolo fijamente

La noche en la que Rob Reiner y Michele Singer fueron brutalmente asesinados, la pareja había acudido a una fiesta en la casa de Conan O'Brien. Lo hicieron acompañados de su hijo mediano Nick, quien es el presunto responsable de los crímenes.

Poco a poco, va saliendo a la luz cómo fueron los acontecimientos previos a los hechos. Y es que, durante esta fiesta de Hollywood, el joven habría mostrado una actitud irascible que preocupaba a los padres y a los allí presentes.

Una fuente cercana ha revelado un incómodo momento que se produjo durante la velada. Nick decidió interrumpir una conversación del actor cómico Bill Hader (It: Capítulo II, Barry).

Bill Hader | Cordon Press

En cuanto el intérprete recriminó al hijo de los Reiner que se trataba de una conversación privada, Nick se quedó quieto, mirándolos fijamente. Acto seguido, se marchó del lugar furioso; tal y como ha comunicado NBC News.

La velada en cuestión parece ser un punto clave en el estado mental del presunto asesino. Quien, horas más tarde, fue captado por unas cámaras en la misma madrugada en la que habría matado a sus padres.

Por el momento, ningún familiar ha hecho declaraciones al respecto y Nick Reiner sigue detenido.

Una triste noticia que ha dejado un vacío imposible de llenar; mientras la gente cercana a la pareja llora su muerte.