Revelan la última conversación entre Hulk Hogan y su hija Brooke antes de morir: llevaban años distanciados

La muerte de Hulk Hogan a los 71 años ha conmocionado al mundo del espectáculo. La estrella de la WWE falleció de un paro cardíaco, tal y como informó TMZ, este jueves 24 de julio.

Los servicios médicos llegaron a su domicilio en Clearwater, Florida, donde lo trasladaron hasta un el hospital, donde fue declarado muerto tras intentar reanimarlo. El actor había sido sometido a operaciones de todo tipo, siendo la última en mayo de este año. Hogan pasó por quirófano para ser intervenido de una disectomía cervical anterior, una cirugía está considerada invasiva y compleja y de larga recuperación.

Hulk Hogan | Europa Press

Tras su muerte, están saliendo a la luz detalles de su ya conocida turbulenta vida personal. Y es que, el luchador mantenía una complicada relación son du hija Brooke Hogan.

Ambos llevaban años distanciados cuando él falleció, una situación que se reflejó en la última conversación que tuvieron.

El medio TMZ reveló que los dos hablaron en un llamada telefónica dos semanas antes de que Hogan se casara con Sky Daily en 2023. Durante esa última conversación, la joven "expresó un profundo amor y preocupación por su padre, diciéndole que no creía que él debiera estar trabajando tan duro dado su estado de salud deteriorado".

Hulk Hogan y su hija Brooke en 2004 | Getty Images

"Le instó a su padre a bajar el ritmo y disfrutar de la vida, pero Hulk no quiso oírlo... Y no han vuelto a hablar desde entonces. Hulk también se disculpó con ella durante la llamada, pero no especificó por qué".

"Brooke se preocupaba por lo que sucedía en su vida y siempre fue muy protectora con él", han explicado desde TMZ. "Brooke se siente afortunada y agradecida de haber podido decir 'Te quiero' durante su última conversación, y se siente en paz sabiendo que hizo todo lo que pudo para protegerlo y apoyarlo".

La noticia de la muerte de Hogan pilló por sorpresa a Brooke y fue su hermano Nick el que avisó a su marido para avisarla.

Nick, Brooke, Linda y Hulk Hogan en 2007 | Gtres

Precisamente, su marido hizo múltiples esfuerzos por arreglar su relación, por ejemplo, contactando con Hogan cuando Brooke casi muere durante el parto , aunque el luchador respondiera "con frialdad": "Nunca se molestó en conocer a los hijos de Brooke".

No obstante, una fuente cercana a su familia, afirmó a Page Six que "él estaba muy orgulloso de ella" y que "era su niña".