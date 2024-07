James, hijo de Bill Paxton, rinde homenaje al fallecido actor en Twisters: "Lo hice por papá"

La muerte de Bill Paxton en 2017 dejó rotos a sus seres queridos, sus fans y a todo Hollywood, que vieron cómo una de las mayores estrellas de los años 90 fallecía a causa de una complicación durante una operación de corazón tras un infarto.

De hecho, su familia demandó años después al centro médico, culpándolo de su muerte por una negligencia durante la intervención.

Un durísimo revés al que hicieron frente sus hijos James y Lydia Paxton cuando apenas tenían 23 y 20 años respectivamente. Los jóvenes están vinculados al mundo del espectáculo. Ella es actriz de voz y él estudió periodismo y estuvo dedicado a la asistencia de producción y al departamento de arte en utilería.

Sin embargo, finalmente se decantó por la actuación y ha aparecido en títulos como la serie Testigo (Eyewitness) o en las cintas Velvet Buzzsaw, Fanático, The Cleaner y lo hará próximamente en Twisters, junto a Glen Powell y Daisy Edgar-Jones.

A pesar de que solo será un camero, será la película más especial para la que haya trabajado, pues es el reboot de Twister, el film que protagonizó su padre en 1996 junto a Helen Hunt.

Helen Hunt y Bill Paxton en Twister | Cordon Press

"Lo hice por papá", ha dicho en una entrevista con EW. "Me llevó un poco de tiempo procesarlo, teniendo en cuenta el contexto de mi padre y su importancia en la original y el hecho de que no estuviera aquí. Es algo emotivo. No fue algo que pudiera decidir de inmediato. Me llevó un poco de tiempo procesarlo, simplemente la magnitud del asunto", comentó cuando le ofrecieron el papel.

"Quería ser un medio para su espíritu y animar a todos en esta producción para que tuvieran éxito porque sabía que lo lograrían. Quería hacer algo que realmente honrara su presencia en este nuevo capítulo y realmente hiciera algo por él. Y me di cuenta de que hay muchas personas increíbles involucradas en esto que me encantaría conocer. Y así terminé sintiendo que era lo correcto, ser representante de papá aquí", explicó.

"Mi padre era mi mejor amigo, así que nunca me da miedo hablar de él y celebrarlo. Pero también, cuando estás persiguiendo lo mismo, quieres intentar diferenciarte. Siempre me encanta rendirle homenaje en cosas como Twisters, y ya lo hice en Agents of SHIELD, pero sé que los proyectos de los que también estaba muy orgulloso eran los que pude hacer y que no tenían nada que ver con él. Desafortunadamente, se ha ido durante la mayor parte de mi carrera", lamentó el joven.

Twisters se estrena en cines el 17 de julio y aparte de Powell y Edgar-Jones, la protagonizan el nuevo Superman, David Corenswet, Kiernan Shipka, Katy O'Brien, Sasha Lane y Anthony Ramos.