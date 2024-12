Angelina Jolie cuenta que sus hijos Maddox y Pax la han visto expresar el "dolor" que siempre les ocultó gracias a Maria

Desde que Angelina Jolie y Brad Pitt se divorciaran el exmatrimonio ha sufrido mucho debido a los problemas que han tenido y que siguen teniendo.

La actriz se ha hecho cargo de sus 6 hijos quienes, poco a poco, han ido abandonando la relación con su padre.

Ahora, Jolie ha retomado con fuerza su carrera como actriz tras años centrada en su familia y otros proyectos empresariales. Y, Angelina regresa a lo grande dando vida a Maria Callas en la nueva película de Pablo Larraín.

Angelina Jolie como María Callas | Diamond Films

Para el papel Angelina ha tenido que ahondar en sus traumas y lugares más profundos para poder representar el dolor y angustia que padeció la diva del bel canto en los últimos años de su vida.

Junto a ella han estado dos de sus hijos, Maddox y Pax, quienes han trabajado como asistentes de producción en la película. Y, por ello, sus dos hijos mayores han podido ver a su madre en momentos de absoluta fragilidad, algo siempre ha intentado ocultar.

"Por supuesto, me han visto pasar por muchas cosas, pero no me habían visto expresar mucho del dolor que generalmente un padre le oculta a un hijo", explica en una entrevista a la BBC.

Brad Pitt y Angelina Jolie con sus hijos en 2008 | Gtres

Aunque tuvo el apoyo de sus hijos quienes no dudaron en abrazarla o llevarle "tazas de té" para que se recompusiera entre escena y escena.

La situación familiar entre Angelina Jolie y Brad Pitt es muy complicada. Así, mientras Angelina está junto a sus hijos. Brad ha rehecho su vida junto a su novia Ines de Ramón con quien planea casarse, aunque se rumorea que la oscarizada actriz estaría impidiendo que esto pueda suceder.