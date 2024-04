Rebecca Ferguson asegura que las estrellas con las que ha trabajado están en pánico desde que denunció el mal comportamiento de una de ellas: "¿No ves lo que has hecho?

Rebecca Ferguson es mundialmente conocida por sus papeles en grandes proyectos como Dune o Misión Imposible. La actriz sueca se ha hecho un gran hueco en Hollywood y a sus 40 años su carrera está más que asentada en la industria cinematográfica.

En sus últimas declaraciones en una entrevista desató una gran polémica por confesar que alguien la trató mal durante un rodaje. El clip con la pregunta que se le hizo y la respuesta en cuestión se hizo viral y, ahora, la intérprete ha hablado sobre ello en The Jess Cagle Show en SiriusXM.

"Número uno, sí, disfruté el tirón. Pero de lo que me di cuenta incluso a la edad que tengo ahora- 21- es que no importa", ha contestado la actriz bromeando sobre lo viral que se volvió su declaración.

"Definitivamente creo que soy mucho más abierta. También sé dónde están mis límites. Pero el objetivo de la entrevista no era encontrar a la persona; por supuesto, la gente estará interesada. Pero me encantó la pregunta, era muy buena pregunta. Porque era: ¿Ha habido algún momento en tu carrera en el que fueras tratada de un modo y decidieras cambiar eso, o lo aceptaste?", ha explicado Ferguson que es como entendió ella la pregunta.

"Y fue un momento muy claro para mí trabajar con esta persona. Pero he recibido llamadas de coprotagonistas increíbles con quienes he trabajado diciéndome: ¡¿Entiendes lo que has hecho, verdad?!", ha contado Rebecca sobre la repercusión que todo esto ha tenido.

"Y yo decía: 'Dios mío. No lo pensé. Quiero decir, no es mi responsabilidad, para ser honesta'. Realmente no me importa. Ya sabes, 'eres genial, pero mi historia es mi historia, y si eres una buena persona, entonces no te preocupes'", ha dicho en la entrevista.

Ya entre bromas y porque se sigue sin saber quién es la persona en cuestión a la que ha tachado de "absolutamente idiota" por gritarle y hacerle sentir "incómoda y vulnerable", la presentadora le ha dicho: "La persona era Meryl Streep, y todo el mundo lo sabe". Ella siguiendo la broma ha contestado: "¡Maldita sea!".