Equipo de investigación por identificar a la estrella que trató tan mal a Rebecca Ferguson que se iba llorando: "No es Tom Cruise"

En los últimos años la carrera de Rebecca Ferguson no ha hecho más que crecer y la actriz suecobritánica ha tenido grandes papeles.

Ahora prepara el estreno de la esperada Dune Parte Dos, y durante una de sus entrevistas se ha acabado sincerando sobre un incidente del pasado que está dando la vuelta al mundo.

En el clip viral en cuestión, el entrevistador del podcast Reign with Josh Smith, le pregunta "¿Cuándo crees que has estado más orgullosa de alzar tu propia voz?", y Ferguson da una sorprendente respuesta:

"Hice una película con un co-star absolutamente idiota. Y este ser humano estaba tan inseguro y enfadado porque no conseguía que le salieran las escenas. Y creo que yo estaba tan incómoda y vulnerable que me gritaba. Pero como esta persona era la número uno de la hoja de rodaje, no había red de seguridad para mí. Así que nadie me apoyó", recuerda Ferguson.

"Y me solía ir llorando del set. Esta persona literalmente me miraba y enfrente de todo el equipo y el cast decía cosas como, '¿y tú te haces llamar actriz? ¿Esto es con lo que tengo que trabajar, esto qué es?', y yo me quedaba allí rompiéndome... estas cosas pasan", asegura.

"Y recuerdo que al día siguiente llegué, y le dije, 'vete de mi set'. Fue la primera vez que hablé así. Recuerdo estar tan asustada... y miré a esta persona y dije, 'que te jodan, prefiero trabajar con una pelota de tenis. No te quiero ver nunca más'", revela Rebecca que ocurrió.

"Pero luego recuerdo que los productores vinieron diciéndome, 'no puedes hacer esto con el número uno. Tienes que dejar que esta persona esté en el set'. Y les dije vale, pero que se dé la vuelta y yo actuaré con su nuca'", relata la actriz.

Ferguson también cuenta que después fue al director a preguntarle cómo podía estar pasando esto. "Me dijo 'tienes razón. No estoy cuidando de los demás. Estoy intentando dar bola a esta persona porque es tan inestable'. Y desde ese momento ya fue bien, pero me costó tanto llegar a ese punto", reconoce.

Ante semejante anécdota, Rebecca es perfectamente consciente de que todo el mundo buscará saber la identidad de esta persona, pero aclara:

"No importa quién es, voy a intentar no revelarlo. Todo el mundo va a estar en plan... 'Oh! Hugh Jackman?!', no, no es Hugh. Y no es Tom Cruise", afirma, descartando a ambos.

Mientras las especulaciones entre todos (y todas) sus co-stars continúan, Dwayne Johnson se ha descartado él solito con este mensaje de apoyo en el vídeo viral:

"Odio ver esto pero me encanta verla enfrentándose a ese tipo de mierda. Rebecca fue mi ángel de la guarda enviado del cielo en nuestro set. Amo a esa mujer. Me gustaría averiguar quién hizo esto", asegura The Rock, hablando por toda la población, probablemente.

Otros posibles candidatos que se están rumoreando basados en la filmografía de Ferguson incluyen: Michael Fassbender, Jake Gyllenhaal, Hugh Grant, Emily Blunt, Tessa Thompson, Chris Hemsworth o Ewan McGregor.