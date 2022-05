Las palabras de Kate Moss en el juicio donde se enfrentan Johnny Depp y Amber Heard aún resuenan en el juzgado y entre los abogados de los actores, quienes no contaban en un principio con la presencia virtual de la modelo.

La expareja de Johnny Depp había sido mencionada en el otro proceso legal que enfrentó al actor con el diario The Sun. Pero la nueva mención de Heard durante una sesión pasada, alertó al equipo del intérprete ya que así podían usar a Moss como testigo.

Kate Moss testificó para aclarar la agresión que Amber Heard contó haber oído de Johnny Depp empujando a la modelo por unas escaleras. Sin embargo, la estrella negó este incidente: "Según salía de la habitación me tropecé y me hice daño. (…). Grité porque no sabía lo que me había hecho y me dolía".

A continuación, Depp llevó a la modelo de vuelta a la habitación para que recibiera "atención médica", según relató. Así, los abogados de Johnny han indicado a Metro UK que Kate Moss "testificó voluntariamente en defensa del Sr. Depp": "La Sra. Moss se une a todas las novias o cónyuges anteriores del Sr. Depp que han confirmado que no actuó violentamente hacia ellas".

"Claramente, el equipo de la Sra. Heard parece molesto porque la Sra. Moss atrapó a la Sra. Heard en otra mentira. Esta vez cuando intentaba justificar el golpe en la cara del Sr. Depp el 23 de marzo de 2015", dijeron fuentes de los representantes legales del actor, haciendo referencia a que la intérprete excusó haber golpeado a su exmarido por temor a que se repitiera el incidente que, parece ser, jamás ocurrió con Kate Moss.

Johnny Depp observa atentamente la declaración de Kate Moss | Gtres

Una fuente cercana a Amber Heard asegura que Johnny Depp no ganará

Por su parte, el equipo legal de la actriz no quiso interrogar a la modelo y, ahora, una fuente cercana a la Amber Heard se ha referido así al mismo medio sobre su intervención: "Así que Johnny Depp no ​​abusó de Kate Moss. Sigue quedándole una persona en su lista de abusos".

"Pero, hasta la fecha, no ha ganado nada en un tribunal sobre el tema central en este caso, como cuando perdió exactamente por lo mismo en Reino Unido", recordaron sobre el juicio que perdió contra The Sun.

Amber Heard en el juicio | Gtres

"Y cuando el jurado delibere sobre el tema principal en este caso, que es si Amber Heard puede ejercer su derecho a la libertad de expresión, habrá perdido dos veces. Sin importar cuánto intenten sus abogados distraer y desviar la atención del jurado", han manifestado.

La resolución del caso será en unos días en cuanto acaben las declaraciones de los actores, para demostrar si alguna parte cometió difamación contra el otro.

Seguro que te interesa:

¿Hay posibilidad de cárcel? La pena a la que se enfrentan Johnny Depp o Amber Heard si pierden el juicio