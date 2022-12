Qué es el efecto 'Stranger Things' y por qué James Cameron lo evita en 'Avatar' 3 y 4

James Cameron, el director más comentado del momento, estrenó la segunda entrega de 'Avatar: El camino del agua' hace tan solo unos días en España. Por suerte para los espectadores, no habrá que esperar demasiado para el resto de películas, que ya están en camino.

Hace más de una década que 'Avatar' llegó a los cines españoles para convertirse en la película más taquillera de la historia. Y aunque el director se ha demorado rodar Avatar 2, no ha sido el caso del resto de la saga. Y es que el objetivo de James Cameron durante los últimos meses ha sido rodar la mayor cantidad de contenido posible, tal y como ha explicado en una entrevista. Pero, ¿A qué viene tanta prisa?

Esta decisión está relacionada con lo que el director ha denominado el efecto 'Stranger Things' y con los actores más jóvenes que forman parte del universo 'Avatar'.

¿Qué es el efecto 'Stranger Things'?

Tal y como ha explicado James Cameron en una entrevista con Entertainment Weekly, "Tienes ese efecto cuando ves en Stranger Things a niños que deberían estar en el instituto pero parece que tienen 27 años".

Y es que en 'Avatar' 3 y 4, los protagonistas seguirán siendo los mismos, Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña). Sin embargo, estarán acompañados por sus hijos, interpretados por Neteyam (Jamie Flatters), Lo'ak (Britain Dalton) y Tuktirey (Trinity Jo-Li Bliss).

Es por eso que James Cameron no quería demorar el rodaje. Durante la entrevista hacía hincapié en la velocidad a la que crecía Jack durante el rodaje, quien tenía 12 años cuando se realizó el casting. Y recalca que la pandemia casi le estropea todos los planes: "Ya me estaba imaginando escenarios en los que no volvíamos al trabajo en año y medio y estaríamos todos fastidiados, ya que Jack habría crecido demasiado. Yo estaba en plan, dadme una pistola" bromeaba el director.

Afortunadamente, las cosas salieron bien para el equipo de 'Avatar'. El gobierno de Nueva Zelanda, país escenario de muchas localizaciones de la película, dejó cruzar la frontera a un reducido grupo de actores, lo que permitió continuar con la producción.

En cuanto a las próximas entregas de la saga, James Cameron admitía contar con más libertad en la trama, ya que existen saltos temporales en algún momento de la cuarta película.