Por qué dicen las redes que Brandon Sklenar ha mostrado un apoyo encubierto a Justin Baldoni tras desmarcarse de Lively

El actor Brandon Sklenar se ha visto en el punto de mira de las redes y los medios al estar implicado en la batalla legal de Blake Lively y Justin Baldoni.

Aunque en un principio el intérprete de It Ends With Us mostró su apoyo incondicional a Blake, en sus últimas apariciones se ha ido desmarcando de la actriz, de la que ha salido tanta información desde entonces.

Durante la fiesta de los Oscar, Brandon volvió a enfrentarse a una pregunta sobre Lively y no pudo evitar un suspiro antes de intentar contestar "sin contestar". Pero ahora las redes sociales se han dado cuenta de otro llamativo detalle de esa alfombra.

Y es que Sklenar lució un look total black con una clara excepción: un broche floral rosa que la gente no ha tardado en identificar como el mismo que Justin Baldoni lució en la premiere de It Ends With Us, esa en la que fue desterrado al sótano para no coincidir con Blake. En esa ocasión Sklenar posó sonriente junto a Lively y su marido Ryan Reynolds.

Por si fuera poco el detalle del mismo broche, Brandon lo ha destacado aún más mencionándolo en su Instagram, donde en el post con su look escribe: "Vanity Fair X larga vida el ( broche )".

Se trata de un diseño de Anabela Chan de casi dos mil euros, por lo que parece difícil creer en una coincidencia.

Su post y múltiples vídeos han empezado a correr como la pólvora con usuarios creyendo que se trata de un guiño sutil de apoyo a Justin Baldoni, que Sklenar está mostrando solidaridad tras haber visto toda la información que no conocía sobre el caso, y más teorías similares.

Aunque no son más que especulaciones, lo que sí sabemos es que Sklenar ha vuelto a negarse a hablar de Blake Lively de forma directa y redirigía su última respuesta al mensaje de la película:

"A ver... Yo simplemente... Es que... es una situación complicada y yo solo espero que todo el mundo recuerde de qué va la película y por qué la hicimos en primer lugar, y... va sobre amor y sobre apoyar a las mujeres, en general, y ayudar a la gente en tiempos difíciles", declaraba en la alfombra.