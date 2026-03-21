Publican el vídeo del arresto de Justin Timberlake por conducir ebrio: "El corazón me late a mil por hora"

En junio de 2024, Justin Timberlake fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en Sag Harbor, un pueblo de Los Hamptons (Nueva York), tras al haberse negado a someterse a un control de alcoholemia y, posteriormente, saltarse un stop y no mantenerse en su carril.

El cantante fue puesto en libertad y todo ocurrió en medio de la gira que estaba celebrando en aquel momento.

Casi dos años después, a comienzos de marzo, el artista demandó al municipio donde fue detenido, cuando estaba a punto de hacer público el vídeo, grabado con una cámara corporal, alegando que se afectaría su reputación.

Tras lograrse un acuerdo amparado en la Ley de Libertad de Información, las imágenes de su arresto han salido a la luz, aunque parcialmente censuradas.

Justin Timberlake durante una actuación en 2024 | Getty Images

En ellas se ve cómo los policías le daban a Timberlake una serie de instrucciones para una prueba de sobriedad, las cuales parecieron confundirlo. "Estas son pruebas difíciles", se le oye decir en el fragmento obtenido por TMZ.

Tras pedirle que caminara en línea recta, Justin tropezó varias veces. "El corazón me late a mil por hora", señaló el intérprete.

Después de ello, el actor es esposado y sus acompañantes la diseñadora Estee Stanley y su marido Bryan Furst, comenzaron a increpar a la policía, preguntando: "¿Están arrestando a Justin Timberlake ahora mismo?".

"¿Podrían hacerme un favor, por favor? Porque les encantó Bye Bye Bye o Sexyback. ¡Háganme un favor!", se escucha a Stanley rogándole a la policía ante su arresto.

El actor intentó impedir la revelación de este vídeo, argumentando que le muestra "en un estado de extrema vulnerabilidad" y que capta "detalles íntimos de su apariencia física, comportamiento, discurso y conducta" durante el arresto y que su publicación le "causaría un daño grave e irreparable", lo expondría al ridículo y al acoso público, y no respondería a ningún interés público legítimo, de acuerdo con la cadena CBS.

Timberlake finalmente se declaró culpable en septiembre del 2024 de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol, por lo que pagó una multa, realizó 25 horas de trabajo comunitario así como un anuncio de seguridad pública, tras un acuerdo con la Fiscalía.