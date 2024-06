Tras la detención de Justin Timberlake: Jessica Biel es fotografiada poco preocupada y con apariencia tranquila

Justin Timberlake ha sido arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. El cantante ha sido noticia durante las últimas horas tras ser detenido en Sag Harbor, un pueblo de Los Hamptons (Nueva York) al haberse negado a someterse a un control de alcoholemia y, posteriormente, saltarse un stop y no mantenerse en su carril.

Mientras todo esto sucedía su mujer Jessica Biel estaba en Nueva York rodando su próximo proyecto. La actriz en general suele ser muy abierta y espontánea hablando en sus redes, pero parece que en esta ocasión va a optar por no pronunciarse ante la detención de su marido.

Tras el incidente y pese a haber salido en libertad gracias a su abogado, parece que Biel ha decidido continuar su vida con normalidad e ignorar el problema. En las primeras imágenes filtradas de la actriz se la puede ver impasible, pero después se la ha captado incluso riendo mientras mantenía una conversación. Jessica llevaba un vestido ajustado a rayas, con muchas joyas y un corte de pelo a lo bob.

No se sabe qué habrá hablado con su marido ante esta polémica, pero lo cierto es que ella no se ha pronunciado y ha continuado trabajando tranquila, nada preocupada incluso. La intérprete se encuentra rodando su nueva serie de suspenso para Prime Video The Better Sister. El set de rodaje no se encontraba lejos del lugar en el que detuvieron a Justin.

El cantante ha sido puesto en libertad pero sin derecho a fianza y le esperan varios conciertos en los próximos días. Aún no se ha pronunciado por nada de lo ocurrido y no se sabe si lo hará aprovechando que se tiene que subir al escenario en breves.