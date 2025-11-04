La impactante aparición de Keanu Reeves en calzoncillos y ensangrentado que ha roto Broadway

Keanu Reeves no es el actor con la carrera más regular de la industria. Si bien alcanzó la cima con su encarnación de Neo en Matrix, muchos de sus papeles han quedado en un segundo plano de Hollywood. Ahora bien, lo que es indiscutible, es que pocos intérpretes son tan queridos por el público.

Cuando su filmografía parecía volver a estar en uno de sus mejores momentos, tras protagonizar la saga John Wick, Keanu decidió poner en pausa su camino en el cine para pasarse a los escenarios de Broadway en una obra en la que múltiples personalidades del séptimo arte han hecho acto de presencia.

Keanu Reeves | Getty

La obra, Waiting for Godot, está siendo todo un éxito e incluso algún fan ha perdido la cabeza viéndolo salir del Teatro Hudson. Lugar en el que ha querido elevar la sorpresa durante la noche de Halloween.

Tras la representación teatral, Keanu y su compañero de reparto Alex Winter volvieron al escenario para despedirse del público de una manera, cuanto menos, atípica: En calzoncillos y ensangrentados.

Si bien esto podría considerarse simplemente como una referencia a la noche más terrorífica del año, en realidad también se trata de un sello de identidad del director Jamie Lloyd. Ya lo hizo el pasado año con la reposición de Sunset Blvd. y, en verano, dirigiendo la obra Evita.

Sea como sea, la imagen de Keanu Reeves se ha convertido en uno de los momentos más comentados recientemente en Broadway. Allí, lució un cuerpo muy cuidado que, con la sangre falsa cayéndole por encima, resulta de lo más peculiar.

Si bien su carrera en teatro sigue viento en popa, el actor volverá a los cines próximamente con nuevos proyectos, entre los que destaca la esperadísima secuela de Constantine. Un intérprete al que el público idolatra haga lo que haga y que seguirá robando los corazones de sus fans en cada aparición pública.