Lisa Marie Presley conservó el cuerpo de su hijo muerto 2 meses en su casa: "Me acostumbré a tenerlo allí"

Lisa Marie Presley murió repentinamente a los 54 años el 12 de enero de 2023 y dejó sin concluir sus memorias, llamadas From Here to the Great Unknown. Pero su hija Riley Keough ha sido la encargada de terminar el libro de su madre.

Memorias que están dando mucho de qué hablar. Así, si recientemente se desvelaba que Lisa Marie Presley predijo la muerte de su padre, Elvis, la mañana en la que murió. Ahora, se ha conocido que Lisa Marie mantuvo el cuerpo de su hijo muerto durante 2 meses en su casa.

Benjamin Presley se suicidio a los 27 años en el 2020, una tragedia que dejó muy tocada a Lisa Marie Presley: "Nos dijeron que si podíamos ocuparnos del cuerpo, podríamos tenerlo en casa", se lee en las memorias. "Así que [Presley] lo mantuvo en nuestra casa durante un tiempo sobre hielo seco", especificando que tenía una habitación apartada de la casa.

Lisa Marie Presley y su hijo Benjamin Keough | Gtres

Para añadir que fue algo "realmente importante" para su madre ya que tuvo el "tiempo suficiente para despedirse" de Ben.

"En el estado de California no existe ninguna ley que obligue a enterrar a alguien inmediatamente. Encontré a una dueña de una funeraria muy empática. Le dije que haber tenido a mi padre en la casa después de su muerte y fue increíblemente útil porque podía ir y pasar tiempo con él y hablar con él. Ella me dijo: Les llevaremos a Ben. Pueden tenerlo allí", escribe.

"Me acostumbré a él, a cuidarlo y a tenerlo allí. Creo que a cualquier otra persona le daría un susto de muerte tener a su hijo allí de esa manera. Pero a mí no", explica. Para añadir que fue "una forma en la que todavía podía criarlo" mientras aceptaba "darle sepultura".

Entonces Riley relata un momento completamente bizarro de su vida cuando su madre quiso hacerse junto a ella unos tatuajes en honor a Ben, ya que el joven tenía los nombres de Riley y Lisa tatuados, uno en la clavícula y otro en la mano.

Pero Lisa Marie quería su tatuaje exactamente igual que el de su hijo entonces quiso enseñarle al tatuador el tatuaje en directo: "Miré a mi madre y, sólo con los ojos, le dije: ¿Estás loca? Nunca has conocido a este tipo antes. No lo traigas a esa habitación con mi hermano muerto. Sabía que ella entendía mi mirada, pero siguió adelante", cuenta Keough.

"He tenido una vida extremadamente absurda, pero este momento está entre los cinco mejores. El tatuador aceptó entrar con nosotros, bendecirlo, y mi madre nos llevó a las casitas, abrió el ataúd y, de la manera más natural que se pueda imaginar, procedió a agarrar la mano de mi hermano y señalar el tatuaje, hablar sobre su ubicación, mostrarle al tatuador dónde quería que se lo pusiera en la mano. Me quedé allí horrorizada, viéndolo tratar de participar en la conversación y fingir que todo estaba bien", recuerda.

Para después contar el momento en que decidieron que ya era hora de enterrar a Ben: "Todos sentimos que mi hermano ya no quería que su cuerpo estuviera en la casa".

"Chicos, parecía decir, esto se está poniendo raro. Incluso mi madre dijo que podía sentir que él le hablaba y le decía: Esto es una locura, mamá, ¿Qué estás haciendo? ¡Qué coño!", dice en las memorias.

Finalmente Benjamin Presley fue enterrado en Graceland junto a su abuelo Elvis y, después, se le hizo un funeral en Malibú, donde creció. Instante que Riley Keough describe como "el día más brutal de mi vida".