Priscilla Presley dice que la muerte de su hija Lisa Marie fue "el segundo día más triste" de su vida: "Desconéctela de la máquina"

Priscilla Presley ha publicado una nuevas memorias llamadas I Leave You: Life After Elvis donde reflexiona sobre la repentina muerte de su hija, Lisa Marie, quien falleció a los 54 años el 13 de octubre de 2023.

Tras comentar que fue Priscilla quién tomó la decisión de desconectar a su hija del soporte vital que la mantenía con vida, la mujer de 80 años ha adelantado a People cómo recuerda esta tragedia: "Fue el segundo día más triste de mi vida, después de perder a Elvis", asegura. "Me costó mucho aceptar la partida de Lisa".

"Estuvimos allí todo el día. Lisa no respiraba, así que estaba conectada al respirador. Durante horas estuvimos esperando, deseando y rezando hasta que llegó el médico y dijo: 'Priscilla, lo siento mucho, se ha ido'. Simplemente no podíamos creerlo, no queríamos creerlo. Fue duro para todos, y todavía lo es", recuerda.

Priscilla Presley y Lisa Marie Presley en 2015 | Getty Images

Las tragedias han perseguido a la familia Presley, tras la muerte de Elvis en 1977, después el segundo hijo de Priscilla, Navarone, tuvo que superar su adicción a las drogas, más tarde en 2020 se suicidó el hijo de Lisa Marie a los 27 años, Benjamin Keough, y, por último, la muerte de la propia Lisa Marie.

"No ha sido nada fácil. Pero hay que encontrar la fuerza", explica Priscilla. Aunque asegura que lo que hace que esté bien, en la actualidad, es saber que el resto de su familia ha salido adelante: "Eso es lo que me hace feliz: saber que a todos les va bien".

Respecto al día de la muerte de Lisa, Priscilla afirma: "Supe desde el primer momento que entré en la habitación de Lisa en el hospital que ya se había ido. Estaba conectada a una máquina que respiraba por ella y tenía latidos cardíacos".

Pero tras horas conectada su corazón se paró, aunque pudieron recuperar el latido: "Habían reiniciado el corazón de Lisa, pero no había garantía de que siguiera latiendo. Le pregunté al médico: '¿Qué vida tendrá si la mantenemos conectada a esa máquina?'".

Lisa Marie Presley | Gtres

"Me miró con compasión y negó con la cabeza. 'No tengo ninguna calidad de vida'. Pensé en mi chica, mi chica salvaje, rebelde y apasionada, que yacía en estado vegetativo por el resto de su vida", explica.

"Dije lo que tenía que decir. 'Desconéctela de la máquina, doctor'. Mi voz era apenas un susurro", termina diciendo.