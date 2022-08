La carrera de Armie Hammer tocó fondo en 2020 con las turbias acusaciones sobre abusos y prácticas caníbales que empezaron a rodearle aquel año, y que llevaron finalmente a que su agencia de representantes rompiera finalmente con él.

Tras dos años de silencio en los que su entorno asegura que ha estado rehabilitándose, lo último que se ha conocido de él es que, a pesar de las versiones cruzadas al respecto, estaría trabajando como conserje de un hotel en las Islas Caimán para estar cerca de su familia; sus hijos y su exmujer Elizabeth Chambers.

Sin embargo, ahora reflotan todas aquellas acusaciones tan turbias, por un documental sobre su familia titulado 'House of Hammer', que estrenará Discovery +. Y basta solo con escuchar lo que se dice en el tráiler, que puedes ver arriba, para asombrarse con los detalles de estas nuevas versiones.

Dos mujeres, presuntamente acosadas por Hammer, aparecen en el mismo contando cómo eran los abusos por parte del actor de 'Call Me by Your Name'. Courtney Vucekovich, la primera de ellas, cuenta cómo fue su situación: "Al principio sentía que todo era perfecto, era maravilloso. Me decía: ‘¿Cómo puedes ser tan hermosa, tan inteligente, tan graciosa?’. Pero entonces las cosas cambiaron. Él empezó a llevar los límites al extremo, hasta que consigue que seas completamente dependiente de él".

La otra testigo en el tráiler, Julia Morrison, muestra capturas de los mensajes que se enviaban, enseñando cuáles eran las fantasías y peticiones de Hammer. "Tengo la fantasía de tener a alguien mostrándome su amor y devoción mientras yo ato a esa persona en un sitio público y que su cuerpo sea de libre uso".

Las pruebas incluyen mensajes que el actor enviaba a sus víctimas por Instagram, incluso a través de notas de audio, en los que daba rienda suelta a perversas fantasías: "Yo decido cuando duermes, cuando comes". Llegó a confesar en uno de los mensajes, según cuenta Vucekovich, la peor de sus acusaciones: "Soy 100% caníbal. Voy a comerte".

"Las acusaciones de violación y abusos contra Armie Hammer en los últimos años son solo la punta del iceberg si hablamos de su familia", afirman desde Discovery, que estrenará este documental en su plataforma, y no solo contará la historia de Armie Hammer, sino la de toda su familia y antepasados que han estado envueltos en más crímenes y polémicas, desde sus abuelos magnates del petróleo.

