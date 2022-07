Armie Hammer estaría "totalmente arruinado" y trabajando como "monitor"

Armie Hammer se retiró de la vida pública tras las acusaciones de acoso y prácticas sexuales violentas. Tras el estrellato alcanzado con 'Call Me by Your Name', su carrera se vio enturbiada y después paralizada por las denuncias que envolvían al actor en una trama de "canibalismo", y como depredador sexual.

El actor de 'Call Me by Your Name' lleva 2 años fuera de los focos, habiéndose retirado tras un proceso de rehabilitación que confirmó su propio abogado a finales del año pasado: "Puedo confirmar que el señor Hammer ha salido de las instalaciones de tratamiento y se encuentra genial".

Después se comentó que habría viajado a las Islas Caimán con su exmujer y madre de sus hijos Elizabeth Chambers, de la que se acabó separando antes de que salieran todas estas informaciones que le incriminaban. Se comentó que tiempo después habían tenido un reencuentro y, desde entonces, el actor se ha mantenido alejado de la esfera pública.

Hasta hace unas semanas, cuando se difundió una imagen viral de un panfleto que mostraba una foto de Armie Hammer junto a un mensaje que anunciaba sus servicios como conserje en un hotel de las caribeñas Islas Caimán.

Los trabajadores del hotel en cuestión lo negaron, y afirmaron que se trataba de una broma interna, ya que tienen muy buena relación con él, como contó uno de ellos a Variety. Uno de los abogados del interprete secundaba esa información.

Ahora Variety ha accedido a una fuente que niega tal versión, y afirma que el actor sí se gana la vida así: "Está trabajando en el resort y como monitor de tiempo libre. Trabaja en un cubículo". La fuente, que ha preferido mantenerse anónima, ha apuntado a motivos económicos para este nuevo trabajo de Hammer: "Está totalmente arruinado, e intenta llenar sus días y ganar dinero que aportar a su familia". TMZ también confirma estas nuevas informaciones.

Según esta fuente anónima, el actor intenta así estar cerca de sus hijos, ayudar a mantenerlos y pasar desapercibido en su nueva vida, compaginando varios trabajos en el resort donde supuestamente está empleado, para seguir allí. Su carrera como intérprete está en un paréntesis tras las turbias informaciones que le empezaron a rodear en 2020, y que acabaron con la rescisión de contrato por parte de su agencia de representantes.

