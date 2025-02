Pete Davidson pide el Oscar para su exprometida, Ariana Grande, y revela cuál es su relación

Pete Davidson ha culminado una transformación física tras gastarse 200.000 euros en borrarse del cuerpo sus casi 200 tatuajes. El cómico está de vuelta después de haber ganado 10 kilos de músculo y haber dejado las drogas.

Soltero durante los últimos seis meses, sin redes sociales y alejado de una etapa oscura de su vida, el actor se ha sincerado sobre su mediática vida amorosa mientras era uno de los miembros más talentosos y jóvenes de Saturday Night Live.

Una de sus parejas más famosas fue Ariana Grande, con quien se comprometió en 2018 pero terminaron por romper su relación antes de casarse.

Ahora, la estrella de Wicked está nominada al Oscar a Mejor actriz de reparto y siete años después de su separación todavía tiene un lugar en su corazón.

Pete Davidson y Ariana Grande | Gtres

"Cuando nos vemos, lo cual es poco frecuente porque no estamos en los mismos círculos, todo es amor", dijo Davidson a Page Six. "Espero que gane el Oscar, espero que se lleve el oro", agregó.

"He tenido algunas relaciones bastante adultas con algunas mujeres increíbles, y cuando terminaron fue genial", señaló.

Pete Davidson y Ariana Grande | Cordon Press

Pete Davidson reflexiona sobre su vida amorosa

En otra parte de la entrevista, el intérprete se abrió al asegurar que "fue bastante humillante y molesto" que los medios pusieran el foco en sus relaciones: "Todo el mundo sale con todo el mundo y es Hollywood. Mira a Paul Mescal, Timmy [Chalamet], Barry Keough... Pero como soy feo, escribieron sobre mí. Me acosaron durante unos cinco años y eso convirtió mi vida en un infierno".

"Es vergonzoso porque quieres que la gente escriba sobre tu trabajo. Yo era uno de los miembros más jóvenes del elenco de SNL y todo eso quedó a un lado por la persona con la que salía", lamentó.

Entre otras, se le ha relacionado con Kim Kardashian, Kaia Gerber, Phoebe Dynevor, Margaret, Kate Beckinsale, la hija de Larry David, Cazzie David, Chase Sui Wonders o Madelyne Cline.

Pete Davidson y Kim Kardashian | Cordon Press

"Elegí el negocio equivocado para tener una enfermedad mental y dedicarme a él. Soy una de las personas más inseguras y tristes que existen, y elegí el negocio más inseguro y triste en el que dedicarme", comentó sobre sus luchas con la sobriedad y los diagnósticos de trastorno límite de la personalidad y trastorno de estrés postraumático.

"Una de las últimas veces que me fui a rehabilitación, alguien de mi familia me dijo: 'Me da mucho miedo leer un artículo y ver que te has ido', y eso me golpeó en los huevos. Me hizo pensar que el mundo del espectáculo ya no era mi vida. Si puedo hacerlo, genial. Pero soy el hijo, el hermano, el amigo, el nieto de alguien", explicó. "Me perdí en la burbuja de Hollywood. Honestamente, creo que la gente no debería poder volverse famosa hasta que tenga al menos 30 años, cuando esté lista y sepa cómo comportarse".