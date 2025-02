Ariana Grande revela qué le "salvó la vida" tras la muerte de su ex Mac Miller y el atentado terrorista en Manchester

Ariana Grande se encuentra en un buen momento en su carrera como actriz gracias a su impresionante actuación en Wicked, que le ha hecho estar nominada a los premios Oscar a Mejor Actriz de reparto y ha asegurado en su cuenta de Instagram que "no puede dejar de llorar" tras enterarse de la nominación.

A pesar de encontrarse muy feliz por todo lo que está sucediendo en su vida, Ariana no se olvida del duro camino que le ha traído hacia donde está. Hace unos días ha hablado sobre cómo ha sido para ella luchar contra una fuerte depresión y un estrés postraumático tras el atentado terrorista que sufrió en uno de sus conciertos en Manchester y tras la muerte de su expareja Marc Miller tan solo un año después.

La artista se encontraba haciendo la gira de su álbum Dangerous Woman Tour cuando ocurrieron los hechos del atentado, que tuvo lugar en mayo de 2017, saldándose con la vida de 22 personas y muchas más resultaron heridas.

Tras los atentados, la cantante organizó un concierto benéfico en honor a las víctimas que fue televisado en Reino Unido y al que acudieron varias estrellas de talla mundial como Justin Bieber, Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus, Mac Miller, Niall Horan, Robbie Williams, Liam Gallagher, entre muchos otros.

Tan solo un año después del duro acontecimiento que dejó consternada a Ariana, su ex Marc Miller fallecía en su casa a causa de una sobredosis accidental de cocaína, fentanilo y alcohol, dejando devastada a la cantante. Miller y Ariana mantuvieron una relación que acabó debido a las adicciones del rapero, estuvieron desde el año 2016 hasta 2018, poco antes de que el artista muriera. Pero, aunque la relación se rompió, Ariana nunca dejó de estar a su lado, mostrándole su apoyo en su dura lucha contra su adicción.

Ariana Grande y Marc Miller | Getty

"Estaba haciendo mucha terapia y estaba lidiando con el trastorno de estrés postraumático y con todo tipo de dolor, depresión y ansiedad", ha confesado Ariana en el podcast "Awards Chatter" de The Hollywood Reporter.

La cantante afirma que "tener la música como parte de esa terapia contribuyó absolutamente a salvar mi vida. Eran tiempos oscuros y la música aportaba mucha ligereza".

Para Ariana, su álbum Thank U, Next fue muy importante y quiso sacarlo meses después de haber lanzado el álbum Sweetener, algo que no hizo mucha gracia al sello discográfico de la cantante, pero a pesar de eso, Ariana explica:

"El sello entendió que necesitaba lanzar Thank U, Next, pero también estaban muy indecisos a la hora de detener de golpe Sweetener y pasar a un álbum tan rápido. Simplemente dije: 'No me importa mucho la fórmula. No quiero jugar según las reglas en este momento, porque esto es lo que necesito para mi alma'".

Ariana ha recordado estos momentos como una de las etapas más duras de su vida, pero lidiar con todo ello a través de la música la ha convertido en la mujer fuerte que es a día de hoy.