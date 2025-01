¿Peligra la amistad de Blake Lively y Taylor Swift? Lo que se sabe tras ser arrastrada a su batalla legal

La disputa pública de Blake Lively con su costar y director de It Ends With Us, Justin Baldoni, no deja de escalar en los medios y redes sociales y se ha convertido en el caso más seguido en Hollywood.

Las demandas cruzadas están salpicando también a terceras personas, como es el caso de Ryan Reynolds al que ahora muchos acusan de ser el verdadero culpable, pero también a Taylor Swift, amiga de la pareja desde hace muchos años y madrina de sus hijos, que ha sido mencionada en la denuncia por parte de Baldoni.

Justin Baldoni junto Taylor Swift y Blake Lively en un montaje | Cordon Press | Getty

Mientras que Taylor Swift se ha mantenido en completo silencio sobre todo este tema, estos días han comenzado a circular declaraciones de una supuesta fuente al DailyMail que asegura que Taylor está "dando un paso atrás" de su amistad con Lively.

Aseguran también que a la macroestrella no le ha sentado nada bien que la describan como uno de los dragones de Khaleesi y que no quiere verse más envuelta en toda esta polémica. Todo según dicha fuente.

También ha añadido más leña al fuego un 'blind item' (rumor anónimo) de Crazy days and nights que dice lo siguiente:

"Cierta actriz de categoría A- quería asistir al gran partido con su popular amiga este pasado fin de semana. La amiga dijo que no. ¿Hay una grieta en la amistad, o porque hubiera sido una distracción?".

A nadie se le ha escapado que, sea cierto o no, el rumor habla de Blake Lively y Taylor Swift, que acudió a apoyar a su novio en el último partido de los Kansas City Chiefs.

Por otro lado, el medio E News da una visión completamente distinta, y asegura que una fuente les ha confirmado que todo esto "no es verdad", desmintiendo los rumores que no paran de hacer la bola de nieve más grande.

Probablemente ni Lively, que está manteniendo un perfil bajo y dejando todo en manos de sus abogados, ni Swift que se caracteriza por ser muy reservada con sus cuestiones personales, vayan a pronunciarse al respecto para arrojar algo de veracidad a la incógnita.

Habrá que esperar y el tiempo dirá si su vínculo permanece intacto con alguna futura aparición pública.