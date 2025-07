Ringo Starr explica los cambios que ha pedido para la película sobre The Beatles: "Nosotros no éramos así"

El director Sam Mendes anunció en 2024 que estaba preparando uno de los proyectos cinematográficos más ambiciosos de los últimos años. Así, se comenzó a dar forma a cuatro películas que contarán la vida de los integrantes deThe Beatles y que estarán entrelazadas entre sí.

Cada entrega se centrará en un integrante y los actores elegidos para interpretar a los músicos de Liverpool fueron Harris Dickinson (John Lennon), Paul Mescal (Paul McCartney), Barry Keoghan (Ringo Starr) y Joseph Quinn (George Harrison), tras sustituir a Charlie Rowe.

Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan y Joseph Quinn | Sony Pictures

Las películas llegarán a cines en2028, pero ya se está trabajando en los guiones y Ringo Starr, que ha podido leer el de su película, ha compartido los cambios que ha pedido.

Después de reunirse con Sam Mendes, el baterista reveló que tenía problemas por cómo se había retratado su primer matrimonio con Maureen Starkey Tigrett en el guion, escrito por Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne.

"Él tenía un escritor —un escritor muy bueno, con gran reputación— y lo escribió genial, pero no tenía nada que ver con Maureen ni conmigo", explicó Starr a The New York Times. "Nosotros no éramos así. Yo decía: 'Jamás haríamos eso'".

Starr confesó que ahora está satisfecho y que enviará "paz y amor" a Mendes.

Ringo Starr sacando una foto a Maureen Starkey Tigrett | Gtres

Barry Keoghan será el actor que le dé vida y sobre el protagonista de Saltburn contó anteriormente "era genial".

Starr se casó con Tigrett en 1965 y se divorciaron una década después. Tuvieron tres hijos juntos, incluyendo al exbaterista de The Who, Zak Starkey, su hijo Jason y su hija Lee. Maureen falleció en 1994 tras sufrir leucemia.