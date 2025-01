Paul Feig desmiente que se haya abandonado Un pequeño favor 2 por culpa de Blake Lively: "Eso es pura mierda"

Las polémicas siguen persiguiendo a Blake Lively mientras trata de limpiar su nombre con la demanda interpuesta a Justin Baldoni, por acoso sexual e intentar destruir su reputación tras todo el caos que ha sido la promoción de su película juntos It Ends With Us.

Mientras que los fans asimilan las ingentes cantidades de información y acusaciones que albergan las múltiples demandas, Internet se ha llenado de otras teorías o historias del pasado que intentan arrojar algo más de luz a cómo es la verdadera cara de Lively y Baldoni.

Una que ha cogido mucha fuerza ha sido la del usuario Eric B en X, que asegura que la película Un pequeño favor 2 se ha quedado abandonada en un cajón sin fecha de estreno. Y culpa sin reparos a Blake Lively asegurando que se ha desechado debido a su negativa de promocionar el film, que los estudios no quieran comprar un proyecto con alguien actualmente tan problemático, y su mala relación con Anna Kendrick, algo de lo que ya se habló mucho cuando se promocionó la cinta original.

Mientras que la conspiración se alarga en un extenso hilo, el director de Un pequeño favor, y quien ha convencido a Blake y Kendrick de volver a reunirse para esta secuela, no ha dudado en desmentir todo el asunto.

"Esto es pura mierda. Lo siento. La película está terminada y saldrá pronto. No creáis nada que veáis en redes sociales en estos tiempos", dice claramente Paul Feig.

"La película es maravillosa, y Blake y Anna han hecho unas interpretaciones increíbles. No puedo esperar para que lo veáis. Seguid atentos para más detalles. ¡Un pequeño favor 2 llegará pronto!", insiste, aunque esto también confirma que no tienen una ventana de distribución clara.

Cuando el usuario le insiste en que "clarifique" por qué no hay fecha de estreno, Feig añade:

"Amigo, se llama post producción, lo cual por lo general tarda mínimo medio año cuando incluyes montaje, banda sonora, efectos especiales, mezcla de sonido, subtitulado, y todos los controles técnicos de calidad que hay que hacer. Nuestro calendario de post no acaba todo hasta mitad de enero. Las películas no se estrenan en el segundo que se terminan, porque el estudio se pasa el año anterior decidiendo la mejor fecha para estrenarla. Siempre hemos planeado que fuera algo entre la primavera y verano de este año. Así funcionan las películas. Espero que esto ayude", explica tajante.

El cineasta además no ha dudado en defender a Lively y posicionarse en respaldo de la actriz que pasa por su peor momento.

"Ya he hecho dos películas con Blake, y lo único que puedo decir es que es una de las personas más profesionales, creativas, colaborativas, talentosas y amables con las que he trabajado. De verdad que no se merece nada de esta campaña contra ella. Creo que es horrible que la hayan hecho pasar por esto", se lamenta.

Por su parte, el usuario de X sigue manteniendo su postura y se ha defendido en múltiples mensajes como este:

"¿Que no es cierto? Paul Feig solo ha dicho que la película "saldrá pronto", pero, ¿dónde está la fecha de estreno? ¿Dónde lo está promocionando Blake Lively? El drama legal y la negativa a hacer prensa están hundiendo este proyecto, y ningún giro abstracto de relaciones públicas cambia eso. Hablemos de lo que realmente está pasando".