Paul Feig defiende a Blake Lively de las burlas en el anuncio de Otro pequeño favor: "Es una colaboradora increíble"

Aunque el proceso judicial de Blake Lively y Justin Baldoni no ha hecho más que empezar, con la primera vista celebrada pero el juicio aún muy lejos, su feud está de absoluta actualidad en la opinión pública.

Y mientras no se habla de otra cosa en Hollywood la secuela de Un pequeño favor 2 se ha visto atrapada en el fuego cruzado. Otro pequeño favor, como han titulado finalmente, se estrenará el 1 de mayo en Prime Video y así lo han anunciado todos sus protagonistas y director, Paul Feig.

Sin embargo las publicaciones se han llenado de haters de Blake Livelyhaciendo bromas y burlas en referencia a las acciones de las que se la acusa en la demanda de Justin Baldoni y que ocurrieron durante el rodaje y promoción de It Ends With Us.

Pero el cineasta Paul Feig no ha dudado en salir en su defensa, como ya hizo hace unas semanas para negar que la actriz tuviese la culpa del destino de Otro pequeño favor.

En uno de los muchos comentarios de este tipo en la publicación de Feig, uno de los usuarios preguntaba: "¿Pero es el montaje de Paul Feig, o el montaje de Blake?", en alusión a que Baldoni la acusa de haberse adueñado de la edición de la película para estrenar su propio montaje.

A lo que Feig responde en los comentarios de su cuenta:

"Es mi montaje. No hay otro montaje. Blake no ha sido más que un gran apoyo y un sueño trabajar con ella. Es la mejor y una colaboradora increíble, y soy su mayor fan. Solo quería dejarlo claro", afirma.

Esta polémica se continúa juzgando en el tribunal de la opinión pública mientras nuevas pruebas son filtradas a la prensa.