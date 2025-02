Anuncian por sorpresa el estreno de Otro pequeño favor y se inunda de críticas a Blake Lively: "¿Esta la ha dirigido ella también?"

Prime Video ha anunciado por sorpresa que la película Otro pequeño favor, esperada secuela de Un pequeño favor dirigida por Paul Feig, se estrenará finalmente en Prime Video el 1 de mayo, y no pasará por los cinescomo ya se rumoreó.

La película tendrá su estreno mundial inaugurando el festival South by Southwest (SXSW) Conference and Festivals el próximo 7 de marzo en el Teatro Paramount.

Otro pequeño favor está protagonizada por Anna Kendrick (El asesino del juego de citas), Blake Lively (It Ends With Us), Andrew Rannells (Los chicos de la banda), Bashir Salahuddin (Top Gun: Maverick), Elizabeth Perkins (The Morning Show), Michele Morrone (Alice) y Alex Newell (La extraordinaria playlist de Zoey), junto a Henry Golding (El ministerio de la guerra sucia) y Allison Janney (Yo, Tonya).

Blake Lively continúa estando en el ojo del huracán mediático debido a su batalla legal con Justin Baldoni, donde nuevas pruebas surgen cada día que inclinan la balanza de la opinión pública.

Blake ha colaborado en la publicación del anuncio y el post se ha llenado de críticas por lo que está sucediendo.

"¿Ha dirigido Blake esta peli también?", "¿Se negó Blake a trabajar si su nombre no estaba ligeramente más alto que el de Anna?", "¿Exigió Blake elegir su propio vestuario o no promocionaría la peli?", "me pregunto qué escenas habrá reescrito Blake y dirá en la premiere que Ryan las escribió todas"... son algunos de los muchos comentarios en esta tónica a los que se enfrenta la publicación.

Así es Otro pequeño favor

Stephanie Smothers (Anna Kendrick) y Emily Nelson (Blake Lively) se reúnen en la hermosa isla de Capri, Italia, para la extravagante boda de Emily con un adinerado empresario italiano. Junto con los glamurosos invitados, el asesinato y la traición también han confirmado su asistencia a una boda con más giros y sorpresas que el sinuoso camino de Marina Grande a la plaza del pueblo de Capri.

La película, dirigida por Paul Feig y escrita por Jessica Sharzer y Laeta Kalogridis, está basada en los personajes creados por Darcey Bell y tendrá una duración de 120 minutos. Producida por Paul Feig, p.g.a., y Laura Fischer, p.g.a., cuenta con Jennifer Booth, Jessica Sharzer y Marco Valerio Pugini como productores ejecutivos.