Padre no hay más que uno 5 ya es número 1 en cines

Una vez más, Santiago Segura y su queridísima familia en la gran pantalla - ese nido repleto - lo han vuelto a hacer: Padre no hay más que uno 5 aterrizó ayer jueves en los cines de toda España y se ha colocado como la indiscutible número 1 de la taquilla. Con los resultados de su primer día, Padre no hay más que uno 5, que cuenta con la participación de Atresmedia, obtiene el mejor día de estreno para una película española en 2025 y el mejor desde Padre no hay más que uno 4 en 2024.

Dirigida por Santiago Segura, le acompañan una vez más, Toni Acosta y su numerosa prole formada por Martina D'Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos G. Morollón, Sirena Segura y Blanca Ramírez; los cuñados interpretados por Leo Harlem y Silvia Abril, los abuelos Loles León y Carlos Iglesias, y El Cejas como Ocho, el novio de la hija mayor, que en esta entrega vendrá acompañado por su "madre", Neus Asensi.

Coescrita por Marta González de Vega (quien repite en el papel de Leticia) y Santiago Segura, guionistas también de los éxitos de taquilla ¡A todo tren! y Vacaciones de verano, ambas de Atresmedia Cine, Padre no hay más que uno 5 es una producción de Bowfinger International Pictures, en coproducción con La Siguiente de Santiago AIE, Esto También Pasará e Irusoin, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia, con la participación de Netflix, Atresmedia y Crea SGR en asociación con Mogambo y con la distribución en salas a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia S.L.U.

Sinopsis de Padre no hay más que uno 5

Algunos padres experimentan la angustia del "nido vacío" cuando los hijos empiezan a abandonar el hogar. Javier, en cambio, sufre el trauma del "nido repleto": nadie se va de casa. Última entrega de la saga Padre no hay más que uno.