Orlando Bloom habla sobre su regreso a la nueva película de El Señor de los Anillos: "Fue una etapa mágica en mi vida"

Orlando Bloom ha generado gran expectación entre los fans de El Señor de los Anillos al hablar sobre la posibilidad de regresar como Legolas en las próximas películas de la franquicia. Aunque no ha querido mojarse sobre su participación, Bloom ha revelado algunos detalles sobre las conversaciones que ha tenido con los creadores de este nuevo proyecto, compartido sus impresiones sobre lo que podría implicar esta nueva etapa de la franquicia, destacando el papel de la tecnología avanzada.

En una entrevista con Variety, Bloom ha expresado su sorpresa ante las posibilidades de usar inteligencia artificial para revivir a los personajes de la saga: "Oh, hombre, esas cosas son increíbles. Sí. No sé cómo lo harían. Supongo que con la IA puedes hacer cualquier cosa en estos días. Pero, si Peter Jackson dice que saltes, yo digo, '¿qué tan alto?' Quiero decir, él inició toda mi carrera. Realmente no sé qué están planeando".

Además, Bloom ha mencionado una conversación reciente con Andy Serkis, quien interpretó a Gollum en las películas originales y ahora está involucrado en los nuevos proyectos: "Hablé con Andy y me dijo que estaban pensando en cómo hacer las cosas. Yo le pregunté: '¿Cómo funcionaría eso?'. Y él me respondió: '¡Bueno, IA!'. Y yo le dije: '¡Oh, vale!'. Fue una etapa bastante mágica en mi vida y es una de esas cosas que no tiene ningún inconveniente".

Este entusiasmo también se refleja en las declaraciones de otras estrellas de la franquicia, como Sir Ian McKellen, quien recientemente ha compartido que su personaje, Gandalf, estará presente en las nuevas películas: "Me acaban de decir que habrá más películas y que Gandalf estará involucrado, y esperan que yo lo interprete", ha dicho McKellen. "¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuál es el guion? Aún no está escrito. ¡Así que más vale que se apuren!".

Con estas declaraciones, Orlando Bloom deja abierta la puerta a su posible regreso como Legolas, aumentando la expectativa por las nuevas películas de El Señor de los Anillos y el uso de tecnología avanzada como la inteligencia artificial para hacerlo realidad.