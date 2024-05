Olivia Munn cuenta que le han extirpado el útero, las trompas de Falopio y los ovarios tras padecer cáncer: "Tuve pánico"

Olivia Munn compartió con el mundo que le habían detectado un cáncer de mama luminal B, que es un subtipo de cáncer especialmente agresivo y de rápido crecimiento en ambos senos. Tras saber esto, siguió un tratamiento intensivo que la llevó a someterse a cuatro cirugías en 10 meses y le recetaron el fármaco Lupron, un supresor de estrógenos.

La actriz se animó a contarlo por sus redes sociales hace un tiempo y, ahora, ha concedido una entrevista en la que ha hablado de una quinta operación muy reciente de la que aún no se tenía conocimiento.

"Ahora me han sometido a una ooforectomía y una histerectomía. Me extirparon el útero, las trompas de Falopio y los ovarios", ha contado la actriz a Vogue. Al parecer, la decisión la tomó porque el fármaco que estaba tomando le impedía estar presente en la vida familiar con su pareja John Mulaney y su hijo Malcolm de 2 años.

"Los efectos secundarios del medicamento me afectaron casi de inmediato. Era un agotamiento que me debilitaba a otro nivel. Me despertaba por la mañana y casi de inmediato necesitaba volver a la cama. Si le preguntaras a Malcolm: '¿Dónde trabaja papá?' Corría a su escritorio. Si le preguntabas: '¿Dónde trabaja mamá?' Señalaba mi cama. Era muy dulce, pero al mismo tiempo me rompía el corazón porque esa es su imagen de mí", ha explicado Munn.

"Fue una gran decisión, pero fue la mejor decisión para mí porque necesitaba estar presente para mi familia. Tuve amigos que intentaron animarme diciendo: 'Malcolm no va a recordar esto. No te preocupes' Pero seguí pensando: 'Voy a recordar esto, que me perdí todas estas cosas'. Es su infancia, pero es mi maternidad, y no quiero perderme ninguna de estas partes si no es necesario", ha contado Olivia. Aunque también ha admitido que tuvo miedo: "Tuve un verdadero momento de pánico. Un verdadero colapso. Porque es muy extraño cuando has estado con este cuerpo toda tu vida, has tenido tu período durante tanto tiempo, sientes cuando estás ovulando y, de repente, desaparece".

La intérprete de Newsroom también ha revelado que antes de esto tomó la decisión de congelar sus óvulos por tercera vez. Lo hizo con 33 y con 39 años, ahora tiene 42: "Es interesante porque mis óvulos de 33 estaban genial. ¿Mis óvulos de 39? Ninguno de ellos funcionó. A medida que envejeces, un mes puedes tener excelentes óvulos y el otro no tanto. Claramente, el mes que hicimos a los 39 no fue un buen mes. Después de mi diagnóstico, decidimos intentar una ronda más de extracción de óvulos y esperábamos que fuera un buen mes. John y yo hablamos mucho sobre ello y no sentimos que hayamos terminado de hacer crecer nuestra familia, pero no sabíamos si tendría que recibir quimioterapia o radiación".

La pareja pensaba que solo podían tener un embrión sano, luego se enteraron de que podían ser dos: "John y yo empezamos a llorar. Fue muy emocionante porque no solo lo obtuvimos en una sola recuperación, sino que también significó que no tenía que seguir poniéndome en riesgo. Fue simplemente increíble".