Nueva polémica de Katy Perry: el actor de uno de sus videoclips la acusa de humillarle y mostrar sus genitales en público

La cantante Katy Perry vuelve a estar en el centro de la polémica después de que la actriz Ruby Rose la acusara de agresión sexual en una discoteca.

Ahora, el actor Josh Kloss, protagonista del videoclip de Teenage Dream, en el que interpreta al interés romántico de Perry, ha revivido una experiencia con la cantante de la que ya habló en 2019, pero que cobra más fuerza si cabe tras estas acusaciones.

Katy Perry y Josh Kloss en el videoclip de Teenage Dream | YouTube: Katy Perry

El supuesto episodio del que Kloss ha vuelto a referirse ocurrió en 2012 y ha explicado a Page Six que ha cargado con un "trauma silencioso" desde entonces.

El actor ha afirmado que tras saludarlo efusivamente en una fiesta en la que coincidieron, la cantante le bajó los pantalones y la ropa interior delante de varias personas, dejando expuestos sus genitales sin su consentimiento.

"¿Se imaginan lo patético y avergonzado que me sentí?", se lamentó Kloss en Instagram en 2019 cuando lo hizo público.

Katy Perry | Gtres

En la entrevista con Page Six, Kloss explicó que inmediatamente se asustó muchísimo y que Perry simplemente se rio.

"Ese es el punto principal. Quiero aclararlo. Quiero disipar la confusión porque algunas personas creen que si le bajas los pantalones a alguien en una fiesta, le estás gastando una broma", dijo Kloss, afirmando que eso no fue lo que él experimentó.

"No había bromas ni juegos", comentó sobre su relación con Perry, asegurando que ya le habría humillado aunque solo le hubiera bajado los pantalones sin mostrar sus genitales.

Kloss además ha reconocido que en aquel momento podría haber estado enamorado de Perry, razón por la cual ese incidente lo "confundió": "Es un poco raro, ¿verdad? Cuando te enamoras de alguien y luego te toca o te hace algo, eso a veces se puede considerar —desde mi generación— como coqueteo, como si te estuvieran tirando los tejos", compartió.

"Ella, a quien debería estar agradecido, me devaluó y me humilló al máximo delante de sus conocidos. ¿Por qué iba a estar agradecido por eso?", recordó haber pensado.