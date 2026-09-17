Brad Pitt confiesa cómo se lo pasó en la boda de Taylor Swift después de que se descubriera que volvió a beber

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ha sido el acontecimiento del año en el mundo del famoseo, y a la vez sabemos muy poco de lo que ocurrió a puerta cerrada en el Madison Square Garden.

Uno de los invitados estrella fue Brad Pitt, junto a su pareja Inés de Ramón, a la que llegó a perder entre la multitud y tuvo que recurrir a buscarla a la vieja usanza debido a que era una boda sin móviles.

Inés de Ramón y Brad Pitt en su premiere | Gtres

En la premiere de su nueva peli, Heart of the beast, le han preguntado cómo fue y ha hablado con una sonrisa de oreja a oreja y bromeando.

"¿Te refieres a la boda del siglo? Déjame decirte, esa noche fue increíble. Creo que estuvimos como 10 o 12 horas. Estaba tan pensada y bien planeada, y muy emotiva y super divertida. Pero sí, era grande, y sí, hubo un momento que la perdí en el follón, en la pista de baile", reconoce entre risas.

"¿Tardaste mucho en encontrarla?",le pregunta la entrevistadora. A lo que aclara "Noo, no fue mucho, no fue tanto, la gente me fue diciendo, la he visto por allí!", cuenta haciendo gestos en dos direcciones.

Su presencia en la boda causó mucho revuelo también al comenzar el rumor de que se le había visto bebiendo, algo que después se confirmó cuando él mismo reconoció que ya no estaba sobrio y "podía" beber de vez en cuando aunque a veces se terminaba pasando.