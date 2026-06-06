La novia de James Handy afirma que su hijo padece esquizofrenia y dejó de tomar su medicación antes de asesinar al actor

James Handy, actor de Top Gun: Maverick o Jumanji, ha sido asesinado a los 81 años en el jardín de su casa a manos del hijo de su novia, un hombre de 44 años llamado Michael Gledhil, que le asestó múltiples puñaladas.

Al parecer fue el presunto asesino el que confesó de la forma más fría su crimen con una llamada la policía, según han recogido medios como Page Six: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre de pecado".

James Handy y Charles Ross en CSI NY | Cordon Press

Tras la conmoción del suceso, la novia del actor, Wendy Gledhill, ha hablado con TMZ y ha declarado que a su hijo le diagnosticaron esquizofrenia en julio de 2025 y le recetaron medicamentos que, sin embargo, había dejado de tomar una semana antes del asesinato.

En cuanto a la relación entre Michael y Handy, ella afirmó que ambos no siempre estaban de acuerdo, pero que eran cordiales.

"Los familiares de Michael saben que lo quería muchísimo. Lo siento mucho. Siento mucho que esto haya sucedido. Todavía estoy en estado de shock. Aún no puedo asimilarlo", ha explicado, añadiendo al The California Post que "solo intento salir adelante día a día, minuto a minuto".

"Amaba a James y a mi hijo. Todavía no puedo creerlo... No puedo creer que mi hijo lo haya hecho", ha lamentado.

Si el presunto asesino es declarado culpable, el cargo conlleva una pena de entre 26 años y cadena perpetua. Actualmente se encuentra en prisión bajo fianza de 2,02 millones de dólares.