¿Es el sobrino de Michael Jackson el que canta realmente en la película?

El biopic Michael ya está en cines y ha hecho resurgir muchas de las polémicas y acusaciones contra Michael Jackson.

Pero más allá de contar su vida, hay un detalle del biopic que ha generado curiosidad, ¿de quién es la voz en las canciones del Rey del Pop?

Pues sí, su sobrino Jaafar Jackson no solo lo interpreta, también canta. Y no es un simple playback. En muchas escenas es su propia voz la que se escucha, aunque en algunos temas se mezcla con grabaciones originales de Michael para mantener ese sonido tan reconocible. Aun así, el supervisor musical John Warhurst ha aclarado que hay momentos en los que todo es 100% ellos: tanto Jaafar como Juliano Valdi (su versión joven) cantan en solitario en las escenas de estudio donde suenan 'Don't Stop Til You Get Enough' y 'I Want You Back'.

Meterse en la piel del Rey del Pop no era precisamente fácil. Jaafar se lo tomó en serio desde el minuto uno y cuenta que se pegó un buen tute de ensayos para clavar no solo la voz, también los movimientos: "Horas y horas y más horas hasta que un solo movimiento era el correcto".

Aunque no es que partiera de cero, como hijo de Jermaine Jackson, la música la ha tenido siempre cerca. Ya había versionado canciones y empezaba a sacar lo suyo, pero este papel le obligó a subir varios niveles.

De hecho, él mismo explica en una entrevista en Today: "Cuando hacía todas las actuaciones, en realidad estaba cantando en directo al micrófono sobre la pista de Michael. Así que es una mezcla de mi voz y la de Michael".

Por su parte, Juliano Valdi, que interpreta a Michael con 10 años, también tuvo que trabajar para cantar como el pequeño de los Jackson 5. Su preparación fue bastante parecida a la de Jaafar, adaptada, claro, a la edad del actor.