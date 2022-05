Priyanka Chopra y Nick Jonas presentan a su hija con esta adorable foto familiar

El 8 de mayo se celebra el Día de la Madre en Estados Unidos, y para muchas este año ha sido la primera ocasión para conmemorarlo como madres. Es el caso de Priyanka Chopra, que ha aprovechado esta fecha tan señalada para compartir por primera vez una imagen de su hija con Nick Jonas, con el que está casada desde 2018.

Priyanka Chopra y Nick Jonas se convirtieron en padres hace unos meses, cuando la pequeña Malti Marie Chopra Jonas entró en sus vidas. La tuvieron por gestación subrogada, y desde entonces la pareja ha estado dedicada al cuidado de ella. Su nombre ya lo conocíamos, y hace referencia a las culturas de sus padres. Malti, por la parte india de Priyanka, y Marie por la parte estadounidense de Nick Jonas.

Pero ya hemos podido ver también, y por primera vez, una imagen de Malti Marie que la pareja ha compartido en Instagram, a través de sus respectivas cuentas. En ella podemos ver a la pareja junto a su hija, que Priyanka Chpra sujeta contra su pecho sonriente, mientras Nick Jonas observa a ambas.

"Este Día de la Madre no podemos sino acordarnos de estos últimos meses, y la montaña rusa que han supuesto para nosotros, algo que mucha más gente ha experimentado, como ya sabemos", ha celebrado la actriz y modelo india en el mensaje que ha compartido.

Priyanka también añadía: "El viaje de cada familia es único, y siempre requiere un cierto nivel de fe. El nuestro ha sido un desafío, pero en retrospectiva, lo que queda clarísimo es lo precioso y perfecto que ha sido cada momento. Estamos encantadísimos de que nuestra pequeña ya esté en casa".

Por su parte, Nick Jonas, también ha querido comentar la imagen y el momento en sus redes, donde ha acompañado la misma foto del siguiente texto: "Feliz Día de la Madre a todas aquellas madres y mujeres que me han cuidado en mi vida, pero quiero felicitar especialmente este Día de la Madre a mi increíble esposa en su primer Día de la Madre". El ex Jonas Brother ha añadido también: "Me inspiras de todas las maneras, y estás llevando tu nuevo papel con mucha facilidad y fortaleza. Eres una madre increíble".

